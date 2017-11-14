日本债市：多数日债小幅下跌，追随美债走势

路透东京11月14日 - 日本公债周二大都小跌，追随美债的走势，但五年期日债标售买需不俗，以及日本央行总裁重申维持宽松货币政策的承诺，都支撑了日债人气。 指标10年期日债收益率 上升0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 收平于150.71。 20年期日债收益率 和30年期日债收益率 都上涨1个基点，分别报0.590%和0.830%。 美国两年期公债收益率周一涨至九年高位，因美国公债收益率再度趋平，投资者消化了美联储下月将升息25个基点的预期。 日本财务省标售2.2万亿日圆(193.7亿美元)票息为0.10%的五年期公债，53.5278%以最低价格101.00得标。 投标倍数为4.19倍，暗示市场需求旺盛，不过低于前次标售时的4.24倍。 日本五年期公债收益率 持平于负0.105%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.180% -0.5 -0.175% 五年期公债 -0.105% +0.0 -0.105% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +1.0 0.580% 30年期公债 0.830% +1.0 0.820% 10年期公债期货 150.71 +0.00 150.71 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/于春红; 审校 张明钧/张涛)