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日本债市：多数日债小幅下跌，追随美债走势
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2017年11月14日 / 早上7点05分 / 1 天前

日本债市：多数日债小幅下跌，追随美债走势

1 分钟阅读

    路透东京11月14日 - 日本公债周二大都小跌，追随美债的走势，但五年期日债标售买需不俗，以及日本央行总裁重申维持宽松货币政策的承诺，都支撑了日债人气。
    
    指标10年期日债收益率              上升0.5个基点至0.050%。10年期日债期货        收平于150.71。
    
    20年期日债收益率              和30年期日债收益率              都上涨1个基点，分别报0.590%和0.830%。

    美国两年期公债收益率周一涨至九年高位，因美国公债收益率再度趋平，投资者消化了美联储下月将升息25个基点的预期。
    
    日本财务省标售2.2万亿日圆(193.7亿美元)票息为0.10%的五年期公债，53.5278%以最低价格101.00得标。
    
    投标倍数为4.19倍，暗示市场需求旺盛，不过低于前次标售时的4.24倍。
    
    日本五年期公债收益率              持平于负0.105%。

    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.180%     -0.5   -0.175%
    五年期公债                      -0.105%     +0.0   -0.105%
    10年期公债                       0.050%     +0.5    0.045%
    20年期公债                       0.590%     +1.0    0.580%
    30年期公债                       0.830%     +1.0    0.820%
    10年期公债期货                   150.71    +0.00    150.71
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/于春红; 审校 张明钧/张涛)

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