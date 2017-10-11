日本债市：多数日债小跌，30年期公债标售需求强劲带来支撑

路透东京10月11日 - 多数日本政府公债周三小跌，不过30年期公债标售需求可观支撑了超长期券。 10年期日债收益率 小涨0.5个基点至0.060%，10年期日债期货 收低0.03点报150.40。 日本财务省标售了8,000亿日圆30年期日债，票面利率为0.80%，大约55.0218%的投标以最低得标价98.00中标。 投标倍数3.98，高于上次的3.67，显示需求有改善。 20年期公债收益率 持稳于0.590%，30年期公债收益率 亦 持平，报0.880%。 美国公债收益率上升也给予日债收益率上行助力。美国10年期公债收益率 在亚洲时段报2.358%，高于美国周二收盘时的2.345%。 在日本本月稍后的选举前，投资者仍维持审慎。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +1.0 -0.150% 五年期公债 -0.090% +1.0 -0.100% 10年期公债 0.060% +0.5 0.055% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.880% +0.0 0.880% 10年期公债期货 150.40 -0.03 150.43 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/张若琪 审校 白云/于春红)