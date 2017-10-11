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日本债市：多数日债小跌，30年期公债标售需求强劲带来支撑
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#亚洲
2017年10月11日 / 早上6点41分 / 10 天前

日本债市：多数日债小跌，30年期公债标售需求强劲带来支撑

1 分钟阅读

    路透东京10月11日 - 多数日本政府公债周三小跌，不过30年期公债标售需求可观支撑了超长期券。
    
    10年期日债收益率              小涨0.5个基点至0.060%，10年期日债期货        收低0.03点报150.40。

    日本财务省标售了8,000亿日圆30年期日债，票面利率为0.80%，大约55.0218%的投标以最低得标价98.00中标。

    投标倍数3.98，高于上次的3.67，显示需求有改善。
    
    20年期公债收益率              持稳于0.590%，30年期公债收益率              亦
持平，报0.880%。
    
    美国公债收益率上升也给予日债收益率上行助力。美国10年期公债收益率           
在亚洲时段报2.358%，高于美国周二收盘时的2.345%。
    
    在日本本月稍后的选举前，投资者仍维持审慎。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     +1.0   -0.150%
    五年期公债                      -0.090%     +1.0   -0.100%
    10年期公债                       0.060%     +0.5    0.055%
    20年期公债                       0.590%     +0.0    0.590%
    30年期公债                       0.880%     +0.0    0.880%
    10年期公债期货                   150.40    -0.03    150.43
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/张若琪 审校 白云/于春红)

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