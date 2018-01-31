日本债市：央行扩大购债后价格上涨；10年券收益率脱离六个半月高位

路透东京1月31日 - 日本政府公债价格周三小升，此前央行扩大中期债券购买规模，此举被视为是对日债收益率进一步上涨的警告，或许也是旨在浇息央行将退出超宽松政策的臆测。

日本央行周五起增加剩余期限为三至五年的公债购买规模，从9月以来所维持的3,000亿日圆增至3,300亿日圆(30.3亿美元)。

此次扩大购债正值10年券收益率周二升至六个半月高位0.095%之际，接近外界普遍认为的日本央行底线0.11%。

去年当利率上升时，日本央行按该收益率两次无限量购买10年期日本公债。

央行的政策指引是为了将10年期公债收益率控制在“零水准附近”。

“全球债券收益率一直在上升，因此日本央行必须一直小心留意国内债券收益率何时会上升。”NLI基础研究所研究员Yuuki Fukumoto说。

央行周三寻求购买的其它三种年限债券购买规模维持不变，即一至三年期、10至25年期和25至40年期。

不过，增加三至五年期公债购买规模，这还是自7月以来任何一种年限债券购买规模首次增加。日本央行总体上一直在慢慢减少购债，因为其持有的日本公债仓位约占整个市场的一半。

10年期日本公债期货价格涨0.15点至150.32，为两个半月以来最大涨幅。

本月稍早日本央行将10-25年期公债和25-40年期公债的购买数量削减，引发了对于该央行将撤出大规模刺激的揣测。

市场言论似乎让日本央行猝不及防。

周三稍早公布的日本央行前一次政策会议的记录显示，一位审议委员认为，如果削减购债在货币政策问题上发出事与愿违的信号，央行就应该调整购债操作。

“今日日本央行扩大购债规模，可能是基于债券市场实际情况和谨慎判断，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Naomi Muguruma说。

“但对于那些远离日债市场的人而言，这种操作似乎旨在平息央行此前操作发出的非其本意信号的影响。”

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.135% +0.0 -0.135%

五年期公债 -0.085% -1.0 -0.075%

10年期公债 0.080% -1.0 0.090%

20年期公债 0.590% -0.5 0.595%

30年期公债 0.815% +0.0 0.815%

10年期公债期货 150.32 +0.15 150.17

注1：公债期货涨跌为点数

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 戴素萍/郑茵 审校 高琦/王洋)