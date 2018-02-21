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February 21, 2018 / 7:08 AM / a day ago

日本债市：持坚，因预期周四20年期日债标售将获强劲需求

1 分钟阅读

    路透东京2月21日 - 日本公债价格周三上涨，因预期下一交易日20年期日债标售将获强劲需求。
    
    日本指标10年期公债收益率              跌0.5个基点至0.055%；20年期公债收益率              跌0.5个基点至0.560%。
    
    交易商原本态度谨慎，因周四将有1万亿(兆)日圆(92.8亿美元)的20年期日债标售活动。

    不过市场愈发乐观认为标售将获得强劲需求的支撑，因日本央行大力购债，投资者认为比起其他海外公债
，日债是更为稳定的选择。
    
    日本央行周三买进期限一年以上至10年的日债，仅吸引到有限的卖盘，凸显市场供需情况紧俏。
    
    40年期日债收益率              下跌1.0个基点至0.910%，为去年1月来最低水准。
    
    10年期日债期货上涨0.06点至150.78。    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.155%     +0.0   -0.155%
    五年期公债                      -0.100%     +0.0   -0.100%
    10年期公债                       0.055%     -0.5    0.060%
    20年期公债                       0.560%     -0.5    0.565%
    30年期公债                       0.780%     -0.5    0.785%
    10年期公债期货                   150.78    +0.06    150.72
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 蔡美珍)
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