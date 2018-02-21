日本债市：持坚，因预期周四20年期日债标售将获强劲需求

路透东京2月21日 - 日本公债价格周三上涨，因预期下一交易日20年期日债标售将获强劲需求。 日本指标10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.055%；20年期公债收益率 跌0.5个基点至0.560%。 交易商原本态度谨慎，因周四将有1万亿(兆)日圆(92.8亿美元)的20年期日债标售活动。 不过市场愈发乐观认为标售将获得强劲需求的支撑，因日本央行大力购债，投资者认为比起其他海外公债 ，日债是更为稳定的选择。 日本央行周三买进期限一年以上至10年的日债，仅吸引到有限的卖盘，凸显市场供需情况紧俏。 40年期日债收益率 下跌1.0个基点至0.910%，为去年1月来最低水准。 10年期日债期货上涨0.06点至150.78。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.0 -0.155% 五年期公债 -0.100% +0.0 -0.100% 10年期公债 0.055% -0.5 0.060% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 150.78 +0.06 150.72 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 蔡美珍)