日本债市：指标公债价格下跌，投资者等待美联储会议结果

路透东京9月20日 - 日本指标公债价格周三微跌，但较长期公债持稳，在美联储今日稍晚公布结果前，投资者调整仓位。 日本10年期现货公债收益率 涨0.5个基点至0.030%，10年期日债期货 收高0.04点至150.81。 超长期公债中，20年期公债收益率 持平于0.555%，30年期公债收益率 跌0.5个基点至0.830%。 美联储决策官员预料将表示，他们将从下月起开始减少月度买债，同时保持12月12-13 日会议升息的可能性。 稍早公布的数据显示，日本8月出口增速创下近四年来最高，但日债并未受此数据太大 影响。 日债市场同时对首相安倍晋三考虑最快下月提前选举的报导没有太大反应。消息人士表 示，安倍的选战诉求将包括支出、教育及儿童看护。 消息人士周三向路透表示，安倍亦料将延后基本预算平衡的达成时程，从当前的目标20 20财年延后至2020年代稍晚，这令人质疑政府的财政纪律。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +1.0 -0.145% 五年期公债 -0.105% +1.0 -0.115% 10年期公债 0.030% +0.5 0.025% 20年期公债 0.555% +0.0 0.555% 30年期公债 0.830% -0.5 0.835% 10年期公债期货 150.81 +0.04 150.77 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/张明钧; 审校 艾茂林/高琦)