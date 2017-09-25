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日本债市：指标公债企稳，对日本可能提前大选反应不大
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2017年9月25日 / 早上6点34分 / 1 个月内

日本债市：指标公债企稳，对日本可能提前大选反应不大

2 分钟阅读

    路透东京9月25日 - 指标日本公债周一持稳，市场对可能推出新经济刺激方案的反应不大。 
    
    日本首相安倍晋三预计将在今日晚些时候宣布提前大选，投票料将在10月22日举行。
    
    安倍晋三周一指示内阁在年底前编制一个约2万亿日圆(178亿美元的)新的经济刺激方案。            

    10年期日本现货公债收益率              午后持平于0.020%。10年期日本公债期货合约        收低0.01点至150.84。
    
    日本两年期公债收益率             持平于负0.140%，此前上涨0.5个基点至负0.145%。
    
    在超长期公债方面，日本20年期公债收益率              涨0.5个基点至0.545%，30年期日债收益率              亦涨0.5个基点，至0.820%。
    
    日本央行在周一的购债操作中没有调整购买规模。寻求买入2,800亿日圆剩余期限在一至三年的公债，3,000亿日圆剩余期限在三到五年的日债，4,100亿日圆剩余期限在五到10年的公债，与此前购债操作的规模相同。
    
    日本央行总裁黑田东彦周一称，日本央行可通过将通胀率定在2%，来帮助保持长期的汇率稳定。            

    “汇率的短期波动归因于许多变量。但长期来看，汇率波动反映的是各国之间的通胀差异，”黑田东彦在大阪对商业领袖发表演讲称。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.145%     -0.5   -0.140%
    五年期公债                      -0.115%     +0.0   -0.115%
    10年期公债                       0.020%     +0.0    0.020%
    20年期公债                       0.545%     +0.5    0.540%
    30年期公债                       0.820%     +0.5    0.815%
    10年期公债期货                   150.84    -0.01    150.85
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 王颖/艾茂林)

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