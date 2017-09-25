日本债市：指标公债企稳，对日本可能提前大选反应不大

路透东京9月25日 - 指标日本公债周一持稳，市场对可能推出新经济刺激方案的反应不大。 日本首相安倍晋三预计将在今日晚些时候宣布提前大选，投票料将在10月22日举行。 安倍晋三周一指示内阁在年底前编制一个约2万亿日圆(178亿美元的)新的经济刺激方案。 10年期日本现货公债收益率 午后持平于0.020%。10年期日本公债期货合约 收低0.01点至150.84。 日本两年期公债收益率 持平于负0.140%，此前上涨0.5个基点至负0.145%。 在超长期公债方面，日本20年期公债收益率 涨0.5个基点至0.545%，30年期日债收益率 亦涨0.5个基点，至0.820%。 日本央行在周一的购债操作中没有调整购买规模。寻求买入2,800亿日圆剩余期限在一至三年的公债，3,000亿日圆剩余期限在三到五年的日债，4,100亿日圆剩余期限在五到10年的公债，与此前购债操作的规模相同。 日本央行总裁黑田东彦周一称，日本央行可通过将通胀率定在2%，来帮助保持长期的汇率稳定。 “汇率的短期波动归因于许多变量。但长期来看，汇率波动反映的是各国之间的通胀差异，”黑田东彦在大阪对商业领袖发表演讲称。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.145% -0.5 -0.140% 五年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 10年期公债 0.020% +0.0 0.020% 20年期公债 0.545% +0.5 0.540% 30年期公债 0.820% +0.5 0.815% 10年期公债期货 150.84 -0.01 150.85 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 王颖/艾茂林)