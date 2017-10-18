日本债市：指标公债持稳，五年期公债发行前夕短债略跌

路透东京10月18日 - 指标日本政府公债周三持稳，在明日发行五年期公债前夕，短债小幅下跌。 10年期日本公债现货收益率(殖利率) 持平于0.065%，10年期日债期货 收涨0.01点，至150.36。 五年期日债收益率 上涨0.5个基点，至负0.080%，两年期日债收益率 上涨1个基点，至负0.130%。 财务省周四将标售2.2万亿日圆五年期公债。 共同社调查显示，日相安倍晋三领导的执政联盟料将在周日大选中获得约三分之二的多数席位。 路透调查结果显示，日本企业绝大多数希望安倍晋三执政联盟在本周日的全国大选中获胜，但约有三分之 二的企业希望其失去一些席位。 日本央行审议委员樱井真周三表示，央行持续当前货币宽松架构至关重要，因随着经济成长升温，刺激效 果将逐渐增强。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.130% +1.0 -0.140% 五年期公债 -0.080% +0.5 -0.085% 10年期公债 0.065% +0.0 0.065% 20年期公债 0.595% +0.5 0.590% 30年期公债 0.875% +0.0 0.875% 10年期公债期货 150.36 +0.01 150.35 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王兴亚/刘秀红)