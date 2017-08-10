日本债市：指标公债持稳，因投资者在长周末前调整头寸

路透东京8月10日 - 日本指标公债周四持平，投资者在日本长周末前调整头寸。 围绕朝鲜半岛紧张局势升级的担忧犹存。日本金融市场周五因假日休市。 10年期现货日本公债收益率(殖利率) 持平于0.055%，9月10年期日本公债期货合约 收涨0.06点至150.40。 超长期公债方面，20年期日债收益率 涨0.5个基点至0.565%，30年券收 益率 跌0.5个基点至0.850%。 由于投资者寻求公债等避险资产，指标10年期美债收益率周三跌至六周低位，这给日债 带来支撑。 在路透调查中，35位分析师中的31位预计，日本央行下一步骤将开始缩减其超宽松货币 政策。四位称日本央行将采纳更宽松的措施。 调查显示，就下一步骤来说，无论是缩减刺激措施还是扩大刺激，最早在2018年底才会 推出。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 五年期公债 -0.065% +0.5 -0.070% 10年期公债 0.055% +0.0 0.055% 20年期公债 0.565% +0.5 0.560% 30年期公债 0.850% -0.5 0.855% 10年期公债期货 150.40 +0.06 150.34 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉)