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日本债市：指标公债持稳，因投资者在长周末前调整头寸
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2017年8月10日 / 早上7点28分 / 4 天内

日本债市：指标公债持稳，因投资者在长周末前调整头寸

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京8月10日 - 日本指标公债周四持平，投资者在日本长周末前调整头寸。
    
    围绕朝鲜半岛紧张局势升级的担忧犹存。日本金融市场周五因假日休市。
    
    10年期现货日本公债收益率(殖利率)              持平于0.055%，9月10年期日本公债期货合约        收涨0.06点至150.40。

    超长期公债方面，20年期日债收益率              涨0.5个基点至0.565%，30年券收
益率              跌0.5个基点至0.850%。
    
    由于投资者寻求公债等避险资产，指标10年期美债收益率周三跌至六周低位，这给日债
带来支撑。
    
    在路透调查中，35位分析师中的31位预计，日本央行下一步骤将开始缩减其超宽松货币
政策。四位称日本央行将采纳更宽松的措施。            
    
    调查显示，就下一步骤来说，无论是缩减刺激措施还是扩大刺激，最早在2018年底才会
推出。
  
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%
    五年期公债                      -0.065%     +0.5   -0.070%
    10年期公债                       0.055%     +0.0    0.055%
    20年期公债                       0.565%     +0.5    0.560%
    30年期公债                       0.850%     -0.5    0.855%
    10年期公债期货                   150.40    +0.06    150.34
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉)

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