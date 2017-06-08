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2017年6月8日 / 早上6点04分 / 2 个月前

日本债市：指标公债收益率触及两个月高位，受日本央行政策预期影响

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京6月8日 - 日本公债价格周四全线下跌，指标10年期公债收益率(殖利率)升至两个月高位，有关日本央行对于大规模刺激计划立场的报导，引起负面的市场反应。
    
    两年期公债收益率             涨1.5个基点至负0.105%，此前触及负0.090%，为2016年2月以来最高。10年期公债收益率              攀升3个基点，至0.070%，为4月初以来最高。
    
    彭博周四援引匿名消息人士报导称，日本央行改变口径，承认自己在考虑未来如何退出大规模的货币刺激政策。

    虽然日本央行传递考虑退出刺激的信息并非不熟悉的主题，但该报导在一个敏感时刻抓住了市场。
    
    “日债和日圆似乎都对彭博这篇文章做出反应。今天缺乏短线诱因，市场就受到这则消息的驱动，”Merrill Lynch Japan Securities利率策略师Shuichi Osaki称。
    
    “中期公债还因为几天来的卖盘而走软，很容易受到此类新闻的影响。退出主题已不新鲜，市场可能有点反应过度了。”
    
    五年期公债表现略好，得益于该期限公债标售获得良好买需。五年期公债收益率             上升1个基点至负0.085%，此前短暂触及四个月高位负0.075%。
    
    周四2.2万亿日圆五年期公债标售中，投标倍数从上月的3.59升至4.71。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.100%     +2.0   -0.120%
    五年期公债                      -0.080%     +1.5   -0.095%
    10年期公债                       0.070%     +3.0    0.040%
    20年期公债                       0.585%     +4.0    0.545%
    30年期公债                       0.830%     +3.5    0.795%
    10年期公债期货                   150.47    -0.28    150.75
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 白云/孙茉莉/张若琪)

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