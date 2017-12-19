日本债市：指标10年期公债价格小跌，但超长债微升

路透东京12月19日 - 指标日本公债周二小跌，较长期公债小升，日本政府明年债券发行缩减幅度料超出部份人士预期的看法，支撑长债。 指标10年期日债收益率(殖利率) 上升0.5个基点，至0.040%，10年期日债期货 收跌0.02点，至150.96。 在交投量极低情况下，10年期日债收益率稍早升至高位0.060%，为11月1日以来最高，之后收益率回吐升幅。 “该档公债的收益率水平似乎并未反映出市场水平，”大和证券高级日债策略师Keiko Onogi说道。 政府消息人士告诉路透，日本下一财年会将削减多数期限公债发行量，总规模至九年低位134.2万亿(兆) 日圆(1.2万亿美元)，较当年财年计划发行的规模减少7万亿日圆。 这一削减规模略高于许多投资者先前预计的削减5-6万亿日圆的规模。 超长期日债中，20年期日债收益率 跌0.5个基点至0.560%，30年期日债收益率JP30YTN=JB TC亦下滑0.5个基点，报0.800%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +0.5 -0.155% 五年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 10年期公债 0.040% +0.5 0.035% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.800% -0.5 0.805% 10年期公债期货 150.96 -0.02 150.98 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/刘秀红)