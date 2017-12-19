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日本债市：指标10年期公债价格小跌，但超长债微升
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December 19, 2017 / 7:28 AM / 2 days ago

日本债市：指标10年期公债价格小跌，但超长债微升

2 分钟阅读

    路透东京12月19日 - 指标日本公债周二小跌，较长期公债小升，日本政府明年债券发行缩减幅度料超出部份人士预期的看法，支撑长债。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率)              上升0.5个基点，至0.040%，10年期日债期货        收跌0.02点，至150.96。
    
    在交投量极低情况下，10年期日债收益率稍早升至高位0.060%，为11月1日以来最高，之后收益率回吐升幅。

    “该档公债的收益率水平似乎并未反映出市场水平，”大和证券高级日债策略师Keiko Onogi说道。
    
    政府消息人士告诉路透，日本下一财年会将削减多数期限公债发行量，总规模至九年低位134.2万亿(兆)
日圆(1.2万亿美元)，较当年财年计划发行的规模减少7万亿日圆。                
    
    这一削减规模略高于许多投资者先前预计的削减5-6万亿日圆的规模。
    
    超长期日债中，20年期日债收益率              跌0.5个基点至0.560%，30年期日债收益率JP30YTN=JB
TC亦下滑0.5个基点，报0.800%。    
                    
                                             当日涨跌    上日                
                                   最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.150%     +0.5   -0.155%                
    五年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%                
    10年期公债                       0.040%     +0.5    0.035%                
    20年期公债                       0.560%     -0.5    0.565%                
    30年期公债                       0.800%     -0.5    0.805%                
    10年期公债期货                   150.96    -0.02    150.98                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/刘秀红)

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