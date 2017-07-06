日本债市：收益率微升至数月高位，逼近央行防卫水准

路透东京7月6日 - 日本公债收益率(殖利率)周四触及数月高位，逼近早前日本央行入市干预的水平，因市场对全球货币政策或收紧的预期升温。 虽然预计日本央行可能追随欧洲央行等央行脚步、收回宽松政策立场的人不多，但西方国家债券收益率上升给日债带来压力，因这使日债吸引力相对减弱。 指标10年期日债收益率 升至0.100%，较上日上升2.0个基点，为2月以来最高水平。日本央行力图让该券种收益率保持在零附近。 该水准距离日本央行2月3日无限量买进10年期公债时的0.110%仅相差1.0个基点。 央行在特定的收益率水平购债，这种操作不同于央行常规购债，是目前央行手中控制市场最有力的工具。 “市场正试图考验日本央行的立场，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa说。 目前，市场预期如果公债收益率攀升至央行之前守护的水平，央行将会再度入市。这样的预期阻碍了收益率的进一步上升。 “我觉得市场倾向于相信，日本央行将会守卫0.11%水平。如果央行在这一水准被触及时不这样做，就有点不同寻常了。收益率有可能飙升，或将迫使央行日后进行一次固定利率操作，”法国巴黎银行策略师Yusuke Ikawa说。 10年期公债期货价格 跌0.17点至149.81。该合约在过去五个交易日中跌0.63点，为11月以来最大五日跌幅。 周四30年期公债标售吸引较高需求，但这不足以改变人气，因投资者担心如果美国周五公布的非农就业报告强于预期，将提振包括日本公债在内的全球公债收益率。 “我在上周大量卖出日债后今日买回，但我对于作多仍不是非常有把握，因为我们还有美国非农就业报告等重大数据。”PineBridge的Matsukawa补充称。 日本30年期公债收益率 涨3.5个基点，至四个半月高位0.900%。 日本20年期公债收益率 升1.5个基点，至三个月高点0.615%，不过场内出现对该年期公债的一些逢低买盘。 五年期公债收益率 涨2.0个基点至负0.040%。 日本央行计划周五进行下次例行购债，购买5-10年期公债。一些市场参与者预计届时央行购买量会高于4,500亿日圆的常规规模。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.105% +1.5 -0.120% 五年期公债 -0.040% +2.0 -0.060% 10年期公债 0.100% +2.0 0.080% 20年期公债 0.620% +2.0 0.600% 30年期公债 0.905% +4.0 0.865% 10年期公债期货 149.81 -0.17 149.98 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/郑茵/于春红; 审校 张明钧/刘秀红/张若琪)