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2017年7月6日 / 早上7点33分 / 1 个月前

日本债市：收益率微升至数月高位，逼近央行防卫水准

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京7月6日 - 日本公债收益率(殖利率)周四触及数月高位，逼近早前日本央行入市干预的水平，因市场对全球货币政策或收紧的预期升温。
    
    虽然预计日本央行可能追随欧洲央行等央行脚步、收回宽松政策立场的人不多，但西方国家债券收益率上升给日债带来压力，因这使日债吸引力相对减弱。
    
    指标10年期日债收益率              升至0.100%，较上日上升2.0个基点，为2月以来最高水平。日本央行力图让该券种收益率保持在零附近。

    该水准距离日本央行2月3日无限量买进10年期公债时的0.110%仅相差1.0个基点。
    
    央行在特定的收益率水平购债，这种操作不同于央行常规购债，是目前央行手中控制市场最有力的工具。
    
    “市场正试图考验日本央行的立场，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa说。
    
    目前，市场预期如果公债收益率攀升至央行之前守护的水平，央行将会再度入市。这样的预期阻碍了收益率的进一步上升。
    
    “我觉得市场倾向于相信，日本央行将会守卫0.11%水平。如果央行在这一水准被触及时不这样做，就有点不同寻常了。收益率有可能飙升，或将迫使央行日后进行一次固定利率操作，”法国巴黎银行策略师Yusuke Ikawa说。
    
    10年期公债期货价格        跌0.17点至149.81。该合约在过去五个交易日中跌0.63点，为11月以来最大五日跌幅。

    周四30年期公债标售吸引较高需求，但这不足以改变人气，因投资者担心如果美国周五公布的非农就业报告强于预期，将提振包括日本公债在内的全球公债收益率。
    
    “我在上周大量卖出日债后今日买回，但我对于作多仍不是非常有把握，因为我们还有美国非农就业报告等重大数据。”PineBridge的Matsukawa补充称。
    
    日本30年期公债收益率              涨3.5个基点，至四个半月高位0.900%。
    
    日本20年期公债收益率              升1.5个基点，至三个月高点0.615%，不过场内出现对该年期公债的一些逢低买盘。
    
    五年期公债收益率             涨2.0个基点至负0.040%。
    
    日本央行计划周五进行下次例行购债，购买5-10年期公债。一些市场参与者预计届时央行购买量会高于4,500亿日圆的常规规模。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.105%     +1.5   -0.120%
    五年期公债                      -0.040%     +2.0   -0.060%
    10年期公债                       0.100%     +2.0    0.080%
    20年期公债                       0.620%     +2.0    0.600%
    30年期公债                       0.905%     +4.0    0.865%
    10年期公债期货                   149.81    -0.17    149.98
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/郑茵/于春红; 审校 张明钧/刘秀红/张若琪)

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