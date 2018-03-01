日本债市：日债价格上扬，因10年期日债标售买需强劲以及股市下挫

路透东京3月1日 - 日本公债价格周四走坚，10年期日债标售吸引了强劲买需，而日股和全球股市下跌令债券更具吸引力。 指标10年期日债收益率 跌1.0个基点至0.035%，为近三个月最低水平。 10年期日债期货价格 涨0.02点至150.95。 2.3万亿日圆的10年期日债标售投标倍数为4.53，基本持平于上月的4.58。 但平均得标价格与最低价格差距从之前的0.02缩减至0.01，表明需求强劲，即便10年债收益率在三个月低位附近徘徊。 20年期日债收益率 持平于0.540%，30年券收益率 跌0.5个基点至0.750%。 日股下跌也给日债带来提振。日经指数 收跌1.6%。 日本央行审议委员片冈刚士呼吁更多刺激举措，日债没有对此作出反应。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.5 -0.165% 五年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 10年期公债 0.035% -1.0 0.045% 20年期公债 0.540% +0.0 0.540% 30年期公债 0.750% -0.5 0.755% 10年期公债期货 150.95 +0.02 150.93 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 张涛)