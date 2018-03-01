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March 1, 2018 / 6:50 AM / a day ago

日本债市：日债价格上扬，因10年期日债标售买需强劲以及股市下挫

1 分钟阅读

    路透东京3月1日 - 日本公债价格周四走坚，10年期日债标售吸引了强劲买需，而日股和全球股市下跌令债券更具吸引力。
    
    指标10年期日债收益率              跌1.0个基点至0.035%，为近三个月最低水平。
    
    10年期日债期货价格        涨0.02点至150.95。
     
    2.3万亿日圆的10年期日债标售投标倍数为4.53，基本持平于上月的4.58。

    但平均得标价格与最低价格差距从之前的0.02缩减至0.01，表明需求强劲，即便10年债收益率在三个月低位附近徘徊。
    
    20年期日债收益率              持平于0.540%，30年券收益率              跌0.5个基点至0.750%。
    
    日股下跌也给日债带来提振。日经指数       收跌1.6%。
    
    日本央行审议委员片冈刚士呼吁更多刺激举措，日债没有对此作出反应。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     +0.5   -0.165%
    五年期公债                      -0.115%     +0.0   -0.115%
    10年期公债                       0.035%     -1.0    0.045%
    20年期公债                       0.540%     +0.0    0.540%
    30年期公债                       0.750%     -0.5    0.755%
    10年期公债期货                   150.95    +0.02    150.93
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 张涛)
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