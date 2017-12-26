日本债市：日债价格小跌，两年期公债标售需求良好提供支撑

路透东京12月26日 - 日本政府公债周二小跌，两年期公债标售需求良好提供了支撑，即便经济数据较佳令债市投资者对市场前景感到担忧。 指标10年期日债收益率 涨1个基点至0.045%。 10年期日债期货 收低0.07个点至150.80。成交量约27,815口合约，几乎是前一日成交量的三倍。 两年期公债收益率 持平于负0.150%，之前两年期公债标售获得不错需求，不过低于前一批标售。 财务省标售2.2万亿(兆)日圆(194.2亿美元)两年期日债，票息0.10%。 投标倍数为4.32倍，低于上个月的4.76倍以及10月份的5.93倍。 超长期公债方面，20年期日债收益率 涨0.5个基点至0.565%，30年券收益率 亦涨0.5个基点至0.815%。 日债对今日稍早公布的经济数据几无反应，不过通胀微幅上行的迹象有可能对债市人气构成未来风险。 日本周二稍早公布，11月核心消费者物价连续第11个月上涨，较上年同期上升0.9%，家庭支出也跳增。 不过，日本央行周二公布10月会议记录显示，多数决策者都认为，该央行必须继续进行强有力的货币宽松举措，但暂时并不需要加码刺激举措。 日本央行上周维持货币政策不变，央行总裁向市场重申，日本央行在结束超宽松货币政策方面将远远落后于其他央行。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +0.0 -0.150% 五年期公债 -0.105% +0.5 -0.110% 10年期公债 0.045% +1.0 0.035% 20年期公债 0.565% +0.5 0.560% 30年期公债 0.815% +0.5 0.810% 10年期公债期货 150.80 -0.07 150.87 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)