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日本债市：日债价格小跌，两年期公债标售需求良好提供支撑
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December 26, 2017 / 7:15 AM / 更新于 a day ago

日本债市：日债价格小跌，两年期公债标售需求良好提供支撑

2 分钟阅读

    路透东京12月26日 - 日本政府公债周二小跌，两年期公债标售需求良好提供了支撑，即便经济数据较佳令债市投资者对市场前景感到担忧。
    
    指标10年期日债收益率              涨1个基点至0.045%。
    
    10年期日债期货        收低0.07个点至150.80。成交量约27,815口合约，几乎是前一日成交量的三倍。

    两年期公债收益率             持平于负0.150%，之前两年期公债标售获得不错需求，不过低于前一批标售。
    
    财务省标售2.2万亿(兆)日圆(194.2亿美元)两年期日债，票息0.10%。
    
    投标倍数为4.32倍，低于上个月的4.76倍以及10月份的5.93倍。
    
    超长期公债方面，20年期日债收益率              涨0.5个基点至0.565%，30年券收益率              亦涨0.5个基点至0.815%。
    
    日债对今日稍早公布的经济数据几无反应，不过通胀微幅上行的迹象有可能对债市人气构成未来风险。
    
    日本周二稍早公布，11月核心消费者物价连续第11个月上涨，较上年同期上升0.9%，家庭支出也跳增。            
    
    不过，日本央行周二公布10月会议记录显示，多数决策者都认为，该央行必须继续进行强有力的货币宽松举措，但暂时并不需要加码刺激举措。            
    
    日本央行上周维持货币政策不变，央行总裁向市场重申，日本央行在结束超宽松货币政策方面将远远落后于其他央行。            
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.150%     +0.0   -0.150%
    五年期公债                      -0.105%     +0.5   -0.110%
    10年期公债                       0.045%     +1.0    0.035%
    20年期公债                       0.565%     +0.5    0.560%
    30年期公债                       0.815%     +0.5    0.810%
    10年期公债期货                   150.80    -0.07    150.87
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)

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