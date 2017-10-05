日本债市：日债小涨，投资者静候美国就业数据

路透东京10月5日 - 指标日本公债周四小涨，市场趋于谨慎，静候美国定于周五公布的非农就业月度数据。 10年期日债收益率 小跌0.5个基点至0.045%，10年期日债期货 收高0.05点，报150.53。 20年期日债收益率 跌0.5个基点至0.570%，30年期日债收益率 持平于0.865%。 日本财务省标售4,000亿日圆10年期通膨连动公债，票息为0.10%。约27.2022%的标购是以最低价100.043 得标。 投标倍数为3.1倍，略低于前次的3.19倍。 一周资金流动数据显示，外资在9月30日止当周在日债市场买超3,911亿日圆。数据同时显示日本投资人卖 超海外债券。 根据一项路透调查，华尔街分析师预期周五公布的非农就业报告将显示，非农就业岗位将新增9.0万个， 低于8月的15.6万个。不过美国民间就业机构ADP周三公布的数据显示，9月民间雇主新增13.5万个就业岗位， 超越分析师预期，尽管9月飓风来袭。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +0.0 -0.140% 五年期公债 -0.105% -0.5 -0.100% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.570% -0.5 0.575% 30年期公债 0.865% +0.0 0.865% 10年期公债期货 150.53 +0.05 150.48 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/张明钧; 审校 王洋/蔡美珍)