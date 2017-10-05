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#亚洲
2017年10月5日 / 早上7点14分 / 16 天内

日本债市：日债小涨，投资者静候美国就业数据

2 分钟阅读

    路透东京10月5日 - 指标日本公债周四小涨，市场趋于谨慎，静候美国定于周五公布的非农就业月度数据。
    
    10年期日债收益率              小跌0.5个基点至0.045%，10年期日债期货        收高0.05点，报150.53。
    
    20年期日债收益率              跌0.5个基点至0.570%，30年期日债收益率              持平于0.865%。

    日本财务省标售4,000亿日圆10年期通膨连动公债，票息为0.10%。约27.2022%的标购是以最低价100.043
得标。
    
    投标倍数为3.1倍，略低于前次的3.19倍。
    
    一周资金流动数据显示，外资在9月30日止当周在日债市场买超3,911亿日圆。数据同时显示日本投资人卖
超海外债券。
    
    根据一项路透调查，华尔街分析师预期周五公布的非农就业报告将显示，非农就业岗位将新增9.0万个，
低于8月的15.6万个。不过美国民间就业机构ADP周三公布的数据显示，9月民间雇主新增13.5万个就业岗位，
超越分析师预期，尽管9月飓风来袭。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     +0.0   -0.140%
    五年期公债                      -0.105%     -0.5   -0.100%
    10年期公债                       0.045%     -0.5    0.050%
    20年期公债                       0.570%     -0.5    0.575%
    30年期公债                       0.865%     +0.0    0.865%
    10年期公债期货                   150.53    +0.05    150.48
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/张明钧; 审校 王洋/蔡美珍)

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