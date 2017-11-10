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日本债市：日本公债价格微幅下跌，追随美债走势
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2017年11月10日 / 早上6点54分 / 更新于 1 天前

日本债市：日本公债价格微幅下跌，追随美债走势

2 分钟阅读

    路透东京11月10日 - 日本公债价格周五微幅下跌，追随美债收益率上涨的走势。
    
    日本指标10年期现货公债收益率              上涨一个基点至0.035%，10年期日债期货合约        收跌0.11点至150.84。
    
    较短期日债价格亦走低，两年期日债收益率             上扬两个基点至负0.180%，而五年期日债收益率             上涨1.5个基点至负0.115%。

    超长期公债方面，20年期日本公债收益率              持平报0.570%，30年期公债收
益率              上涨0.5个基点至0.800%。
    
    40年期公债收益率              下跌1个基点至0.960%，之前曾触及4月底以来最低0.
945%。
    
    美国10年期公债收益率           在亚洲时段升至2.354%，周四美国收盘时报2.331%
。
    
    日本央行在周五的购债操作中提出购买4,100亿日圆(36.2亿美元)剩余期限为5-10年的
日债、2,000亿日圆剩余期限为10-25年的日债以及1,000亿日圆剩余期限超过25年的公债，
与之前对各期限公债的购买规模一致。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.180%     +2.0   -0.200%
    五年期公债                      -0.115%     +1.5   -0.130%
    10年期公债                       0.035%     +1.0    0.025%
    20年期公债                       0.570%     +0.0    0.570%
    30年期公债                       0.800%     +0.5    0.795%
    10年期公债期货                   150.84    -0.11    150.95
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 王颖/高琦)

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