日本债市：日本公债价格微幅下跌，追随美债走势

路透东京11月10日 - 日本公债价格周五微幅下跌，追随美债收益率上涨的走势。 日本指标10年期现货公债收益率 上涨一个基点至0.035%，10年期日债期货合约 收跌0.11点至150.84。 较短期日债价格亦走低，两年期日债收益率 上扬两个基点至负0.180%，而五年期日债收益率 上涨1.5个基点至负0.115%。 超长期公债方面，20年期日本公债收益率 持平报0.570%，30年期公债收 益率 上涨0.5个基点至0.800%。 40年期公债收益率 下跌1个基点至0.960%，之前曾触及4月底以来最低0. 945%。 美国10年期公债收益率 在亚洲时段升至2.354%，周四美国收盘时报2.331% 。 日本央行在周五的购债操作中提出购买4,100亿日圆(36.2亿美元)剩余期限为5-10年的 日债、2,000亿日圆剩余期限为10-25年的日债以及1,000亿日圆剩余期限超过25年的公债， 与之前对各期限公债的购买规模一致。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.180% +2.0 -0.200% 五年期公债 -0.115% +1.5 -0.130% 10年期公债 0.035% +1.0 0.025% 20年期公债 0.570% +0.0 0.570% 30年期公债 0.800% +0.5 0.795% 10年期公债期货 150.84 -0.11 150.95 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 王颖/高琦)