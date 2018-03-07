日本债市：短期公债价格下滑，长期公债价格上涨

路透东京3月7日 - 日本短期公债收益率(殖利率)周三上涨，本周稍晚日本将举行公债标售。长期日债收益率下滑，因日本央行购债操作凸显出卖兴有限。 两年期日债收益率 上涨1.0个基点至负0.160%。五年期日债收益率 上升0.5个基点至负0.115%。 市场人士在周四加强流动性标售之前卖出短期公债。日本财务省周四将额外标售3,000亿日圆期限超过一至五年的日债。 日本央行周三在购债操作中购买了相同期限的公债，但定价低于预期，市场过剩的感觉显而易见。 相比之下，日本央行购买1,900亿日圆剩余期限为10-25年的公债，吸引的卖单规模为3,664亿日圆，创7月7日以来购买同期限公债的最低水准，凸显出卖兴缺乏。 20年期公债收益率 持平报0.745%，30年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.865%。 10年期日债期货价格 尾盘涨0.02点至151.01，该合约开盘上涨，因美国白宫国家经济委员会主任柯恩辞职的消息打击风险人气，但由于公债标售前投资者较为谨慎，该合约回吐了部分涨幅。 10年期现货公债收益率 持平于0.050%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +1.0 -0.170% 五年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.535% +0.0 0.535% 30年期公债 0.745% +0.0 0.745% 10年期公债期货 151.03 +0.04 150.99 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 高琦/张明钧)