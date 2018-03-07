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March 7, 2018 / 6:04 AM / a day ago

日本债市：短期公债价格下滑，长期公债价格上涨

2 分钟阅读

    路透东京3月7日 - 日本短期公债收益率(殖利率)周三上涨，本周稍晚日本将举行公债标售。长期日债收益率下滑，因日本央行购债操作凸显出卖兴有限。
    
    两年期日债收益率             上涨1.0个基点至负0.160%。五年期日债收益率             上升0.5个基点至负0.115%。
    
    市场人士在周四加强流动性标售之前卖出短期公债。日本财务省周四将额外标售3,000亿日圆期限超过一至五年的日债。

    日本央行周三在购债操作中购买了相同期限的公债，但定价低于预期，市场过剩的感觉显而易见。
    
    相比之下，日本央行购买1,900亿日圆剩余期限为10-25年的公债，吸引的卖单规模为3,664亿日圆，创7月7日以来购买同期限公债的最低水准，凸显出卖兴缺乏。
    
    20年期公债收益率              持平报0.745%，30年期公债收益率              下跌1.0个基点至0.865%。
    
    10年期日债期货价格        尾盘涨0.02点至151.01，该合约开盘上涨，因美国白宫国家经济委员会主任柯恩辞职的消息打击风险人气，但由于公债标售前投资者较为谨慎，该合约回吐了部分涨幅。
    
    10年期现货公债收益率              持平于0.050%。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     +1.0   -0.170%
    五年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%
    10年期公债                       0.050%     +0.0    0.050%
    20年期公债                       0.535%     +0.0    0.535%
    30年期公债                       0.745%     +0.0    0.745%
    10年期公债期货                   151.03    +0.04    150.99
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 高琦/张明钧)
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