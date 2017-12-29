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日本债市：股市上扬打压公债价格下跌，指标公债收益率年内基本持平
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December 29, 2017 / 4:54 AM / a day ago

日本债市：股市上扬打压公债价格下跌，指标公债收益率年内基本持平

1 分钟阅读

    路透东京12月29日 - 日本公债价格周五下跌，受日本股市上涨以及美债价格下跌打压。
    
    1月初将有10年期公债标售，在此之前的谨慎情绪也给较长期券种带来压力。

    10年期日债收益率              上涨0.5个基点至0.055%。受日本央行收益率曲线控制举措影响，10年期日债收益率一直在窄幅区间内波动，今年收盘料将与上年底基本持平。
    
    日股日经指数       周五在今年最后一个交易日上涨，受益于银行股反弹，2017年全年该指数涨幅可能接近20%。
    
    美债价格周四下跌，部分回吐了周三月末延长债券存续期操作带来的强劲涨幅，此前美国财政部售出280亿美元七年期公债，需求平平。            

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     +0.0   -0.140%
    五年期公债                      -0.100%     +0.0   -0.100%
    10年期公债                       0.050%     +0.0    0.050%
    20年期公债                       0.570%     +0.0    0.570%
    30年期公债                       0.815%     +0.0    0.815%
    10年期公债期货                   150.74    +0.02    150.72
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 李爽)

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