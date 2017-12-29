日本债市：股市上扬打压公债价格下跌，指标公债收益率年内基本持平

路透东京12月29日 - 日本公债价格周五下跌，受日本股市上涨以及美债价格下跌打压。 1月初将有10年期公债标售，在此之前的谨慎情绪也给较长期券种带来压力。 10年期日债收益率 上涨0.5个基点至0.055%。受日本央行收益率曲线控制举措影响，10年期日债收益率一直在窄幅区间内波动，今年收盘料将与上年底基本持平。 日股日经指数 周五在今年最后一个交易日上涨，受益于银行股反弹，2017年全年该指数涨幅可能接近20%。 美债价格周四下跌，部分回吐了周三月末延长债券存续期操作带来的强劲涨幅，此前美国财政部售出280亿美元七年期公债，需求平平。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +0.0 -0.140% 五年期公债 -0.100% +0.0 -0.100% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.570% +0.0 0.570% 30年期公债 0.815% +0.0 0.815% 10年期公债期货 150.74 +0.02 150.72 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 李爽)