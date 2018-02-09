日本债市：股灾效应激励公债上扬，40年期日债收益率触及一年低点

路透东京2月9日 - 日本公债周五上扬，40年期公债收益率(殖利率)触及一年低点；全球股灾提振了固定收益产品魅力，使日本央行计划退出刺激措施的揣测降温。 10年期日本公债收益率 下跌0.5个基点，至0.070%，20年期日债收益率 跌1个基点，至0.580%。10年期日债期货 升0.08点，至150.50。 40年期日债收益率 跌1.5个基点，至0.935%，为去年1月以来最低。 日本股市日经指数 重挫2.3%至四个月收盘低位，对公债收益率上扬及全球货币 政策收紧的疑虑，冲击全球股市。 “股市的抛盘也令外界对于日本央行可能调整货币政策的假设产生疑虑，”三菱日联摩 根士丹利证券资深策略师Naomi Muguruma表示。 尽管全球债券价格因通胀疑虑而承压，但日本债市并未因此退缩，日本央行上周试图无 限制地买进收益率在0.11%的10年期公债，藉此压制任何挑战该行控制收益率在零水平附近 的行动。 日本央行的举措也令日债的波动率指数大受打击。标普日债波动率指数 本周 跌至1.5以下，为12月来最低水准，距离去年所及的纪录低位1.30不远。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +0.0 -0.150% 五年期公债 -0.085% +0.0 -0.085% 10年期公债 0.070% -0.5 0.075% 20年期公债 0.580% -1.0 0.590% 30年期公债 0.805% -1.0 0.815% 10年期公债期货 150.50 +0.08 150.42 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 蔡美珍/陈宗琦/李春喜)