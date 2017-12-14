日本债市：超长期日债价格微涨，此前20年期日债标售需求强劲

路透东京12月14日 - 日本超长期公债价格周四微幅上涨，此前标售1万亿日圆(88.8亿美元)的20年期日债获得强劲需求，令公债收益率曲线趋平。 20年期日债收益率 跌0.5个基点，报0.560%，接近11月低位0.550%。30年期日债收益率 下滑0.5个基点至0.805%，为约一个月最低水位。 20年期日债标售结果强劲，投标倍数从前次标售的4.13倍上升至4.56倍。 日本央行每月会购买五次超长期日债，本月按计划还有四次购买，这也支撑了长债。 其他券种持平至略下滑不等，10年期公债收益率 持平于0.045%。五年期公债收益率 升0.5个基点，至负0.115%。 五年/20年期公债利差降至67.5个基点，为近两个月最窄。 指标10年期日债期货 跌0.03点，报150.88点。 美联储周三一如预期升息25个基点，维持未来几年的利率预估不变 。虽然美债价格随之上涨，但对日债的影响有限。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.5 -0.160% 五年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 10年期公债 0.045% +0.0 0.045% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.805% -0.5 0.810% 10年期公债期货 150.88 -0.03 150.91 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 高琦/白云)