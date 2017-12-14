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日本债市：超长期日债价格微涨，此前20年期日债标售需求强劲
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#亚洲
December 14, 2017 / 7:05 AM / a day ago

日本债市：超长期日债价格微涨，此前20年期日债标售需求强劲

2 分钟阅读

    路透东京12月14日 - 日本超长期公债价格周四微幅上涨，此前标售1万亿日圆(88.8亿美元)的20年期日债获得强劲需求，令公债收益率曲线趋平。
    
    20年期日债收益率              跌0.5个基点，报0.560%，接近11月低位0.550%。30年期日债收益率              下滑0.5个基点至0.805%，为约一个月最低水位。
    
    20年期日债标售结果强劲，投标倍数从前次标售的4.13倍上升至4.56倍。

    日本央行每月会购买五次超长期日债，本月按计划还有四次购买，这也支撑了长债。
    
    其他券种持平至略下滑不等，10年期公债收益率              持平于0.045%。五年期公债收益率             升0.5个基点，至负0.115%。
    
    五年/20年期公债利差降至67.5个基点，为近两个月最窄。
    
    指标10年期日债期货        跌0.03点，报150.88点。
    
    美联储周三一如预期升息25个基点，维持未来几年的利率预估不变            。虽然美债价格随之上涨，但对日债的影响有限。
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.155%     +0.5   -0.160%
    五年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%
    10年期公债                       0.045%     +0.0    0.045%
    20年期公债                       0.560%     -0.5    0.565%
    30年期公债                       0.805%     -0.5    0.810%
    10年期公债期货                   150.88    -0.03    150.91
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 高琦/白云)

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