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日本债市：较长期日债价格微涨，此前常规标售获得强劲买需
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2017年10月24日 / 凌晨4点39分 / 1 天前

日本债市：较长期日债价格微涨，此前常规标售获得强劲买需

1 分钟阅读

    路透东京10月24日 - 较长期日本公债价格周二微涨，此前为增强市场流动性而举行的常规标售吸引了强劲的投资者需求。
    
    30年期               和40年期日债收益率              下跌0.5个基点，分别报0.875%和1.085%。
    
    五年期日债收益率             无变动，为负0.085%；10年期日债收益率              小涨0.5个基点，报0.070%。

    五年期和10年期等较短期公债仍感受到股市上涨带来的压力，日股日经指数       料
录得连涨16天的最高连涨纪录。
    
    较长期日债情况相对好一些，此前日本财务省进行了旨在增强市场流动性的标售活动，
出售了4,000亿日圆(35.3亿美元)剩余期限15.5-39年的公债，吸引了投资者强劲需求。
    
    衡量需求的投标倍数从前次标售的2.43升至3.15。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.140%
    五年期公债                      -0.085%     +0.0   -0.085%
    10年期公债                       0.070%     +0.5    0.065%
    20年期公债                       0.600%     +0.0    0.600%
    30年期公债                       0.875%     -0.5    0.880%
    10年期公债期货                   150.38    +0.02    150.36
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 张涛/陈宗琦)

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