日本债市：较长期日债价格微涨，此前常规标售获得强劲买需

路透东京10月24日 - 较长期日本公债价格周二微涨，此前为增强市场流动性而举行的常规标售吸引了强劲的投资者需求。 30年期 和40年期日债收益率 下跌0.5个基点，分别报0.875%和1.085%。 五年期日债收益率 无变动，为负0.085%；10年期日债收益率 小涨0.5个基点，报0.070%。 五年期和10年期等较短期公债仍感受到股市上涨带来的压力，日股日经指数 料 录得连涨16天的最高连涨纪录。 较长期日债情况相对好一些，此前日本财务省进行了旨在增强市场流动性的标售活动， 出售了4,000亿日圆(35.3亿美元)剩余期限15.5-39年的公债，吸引了投资者强劲需求。 衡量需求的投标倍数从前次标售的2.43升至3.15。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.140% 五年期公债 -0.085% +0.0 -0.085% 10年期公债 0.070% +0.5 0.065% 20年期公债 0.600% +0.0 0.600% 30年期公债 0.875% -0.5 0.880% 10年期公债期货 150.38 +0.02 150.36 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 张涛/陈宗琦)