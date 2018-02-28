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亚洲
February 28, 2018 / 4:03 AM / a day ago

日本债市：追随美债走低，日本央行购买量下降的影响有限

1 分钟阅读

    路透东京2月28日 - 日本公债价格周三小幅下滑，美国公债回落令日债市场承压。
    
    两年期日债收益率(殖利率)             涨0.5个基点至负0.160%，指标10年期公债收益率              涨0.5个基点至0.045%。
    
    日债跌势受限，因东京股市下滑，日经指数       跌幅超过1%。

    日本央行周三决定减少购买25-40年期公债的规模，从上周的800亿日圆降至700亿日圆
。债市对此几无反应。
    
    该央行经常在定期操作中调整购债规模，交易员认为周三的调降是央行遏制超常期债券
收益率近期下滑趋势之举。
    
    40年期公债收益率              持平于0.885%，上周五跌至0.875%，为2017年1月以
来最低。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     +0.5   -0.165%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.120%
    10年期公债                       0.045%     +0.5    0.040%
    20年期公债                       0.550%     +0.5    0.545%
    30年期公债                       0.760%     +0.5    0.755%
    10年期公债期货                   150.94    -0.08    151.02
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/徐文焰；审校 蔡美珍/孙茉莉)
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