日本债市：追随美债走低，日本央行购买量下降的影响有限

路透东京2月28日 - 日本公债价格周三小幅下滑，美国公债回落令日债市场承压。 两年期日债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至负0.160%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.045%。 日债跌势受限，因东京股市下滑，日经指数 跌幅超过1%。 日本央行周三决定减少购买25-40年期公债的规模，从上周的800亿日圆降至700亿日圆 。债市对此几无反应。 该央行经常在定期操作中调整购债规模，交易员认为周三的调降是央行遏制超常期债券 收益率近期下滑趋势之举。 40年期公债收益率 持平于0.885%，上周五跌至0.875%，为2017年1月以 来最低。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.5 -0.165% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 10年期公债 0.045% +0.5 0.040% 20年期公债 0.550% +0.5 0.545% 30年期公债 0.760% +0.5 0.755% 10年期公债期货 150.94 -0.08 151.02 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/徐文焰；审校 蔡美珍/孙茉莉)