日本债市：长债价格上涨，20年期公债标售获得稳健买需

路透东京2月22日 - 日本长期公债价格周四小涨，推动40年期公债收益率降至逾一年低位，之前进行的20年期公债标售吸引到稳健买需。

40年期公债收益率一度跌至0.900%，为2017年1月以来最低。

30年期公债收益率触及0.770%，为2017年4月以来最低。

10年期日债期货价格涨0.05点至150.83，升离了日内低位150.76。

10年期日债收益率几无变动，报0.055%。

周四稍早，10年期日债期货因美债收益率周三飙涨而承压，之前公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)的最新会议记录，确认了今年将进一步升息的预期。

20年期日债标售之前的对冲活动亦在今日稍早打压日债期货。

但20年期日债标售吸引到稳健需求，投标倍数为4.44，高于前次的4.17。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.155% +0.0 -0.155%

五年期公债 -0.100% +0.5 -0.105%

10年期公债 0.055% +0.5 0.050%

20年期公债 0.555% -0.5 0.560%

30年期公债 0.770% -0.5 0.775%

10年期公债期货 150.83 +0.05 150.78

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 高琦/王琛 审校 王颖/汪红英)