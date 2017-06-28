日本债市：长债收益率微升，追随欧债和美债趋势

路透东京6月28日 - 长期日本公债收益率(殖利率)周三小幅上升，此前欧洲和美国公债收益率均出现飙升，因欧洲央行总裁德拉吉的讲话推升了有关该行接近缩减刺激政策的预期。 指标10年期日本公债收益率 上升1.0个基点至0.055%，但仍在过去几周的狭窄区间0.045-0.060%之间波动。 20年期公债收益率 上升1.0个基点至0.565%，30年期公债收益率 上升1.5个基点至0.815%。 债市追随美国和欧洲债市收益率涨势，之前德拉吉的讲话暗示欧洲央行或将调整刺激措施。 不过，长债仍有一些买盘。日本央行之前购买长债的操作，仅吸引到市场参与者的有限卖盘。 指标10年期日债期货价格 下跌0.10点至150.52。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% +0.0 -0.120% 五年期公债 -0.090% +0.5 -0.095% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.565% +1.0 0.555% 30年期公债 0.820% +2.0 0.800% 10年期公债期货 150.52 -0.10 150.62 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 杜明霞/蔡美珍)