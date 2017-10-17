日本债市：长期公债持坚，20年券标售吸引充足需求

路透东京10月17日 - 较长期日本公债周二持坚，之前20年券标售吸引到充足的投资者需求，使得此间市场避开了美债下跌和股市上涨所造成的压力。 20年期日本公债收益率 和30年期公债收益率 分别持平于0.590%和0.875%。 周二标售的1万亿日圆(89.2亿美元)20年期公债的投标倍数是4.05，远高于3.85倍的过去12次标售的平均水平。 财务省每月都标售20年期日债。 周二标售的20年券买需良好，反映媒体民调结果让市场感到些许放心。民调显示，在周日的众议院大选前，首相安倍晋三所属的执政党维持领先。 金融市场预期如果安倍所属执政党继续执政，日本央行将维持其大规模购债的货币宽松计划。 指标10年券收益率 小升1个基点至0.070%。 美国公债收益率周一上涨，此前报导称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.145% 五年期公债 -0.080% +1.0 -0.090% 10年期公债 0.070% +1.0 0.060% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.875% +0.0 0.875% 10年期公债期货 150.33 -0.05 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/戴素萍 审校 许娜/王兴亚)