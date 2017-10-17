FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本债市：长期公债持坚，20年券标售吸引充足需求
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
国际财经
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
深度分析
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月17日 / 凌晨4点37分 / 8 天内

日本债市：长期公债持坚，20年券标售吸引充足需求

2 分钟阅读

    路透东京10月17日 - 较长期日本公债周二持坚，之前20年券标售吸引到充足的投资者需求，使得此间市场避开了美债下跌和股市上涨所造成的压力。
    
    20年期日本公债收益率              和30年期公债收益率              分别持平于0.590%和0.875%。
    
    周二标售的1万亿日圆(89.2亿美元)20年期公债的投标倍数是4.05，远高于3.85倍的过去12次标售的平均水平。

    财务省每月都标售20年期日债。
    
    周二标售的20年券买需良好，反映媒体民调结果让市场感到些许放心。民调显示，在周日的众议院大选前，首相安倍晋三所属的执政党维持领先。
    
    金融市场预期如果安倍所属执政党继续执政，日本央行将维持其大规模购债的货币宽松计划。
    
    指标10年券收益率              小升1个基点至0.070%。
    
    美国公债收益率周一上涨，此前报导称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。        
   
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.145%
    五年期公债                      -0.080%     +1.0   -0.090%
    10年期公债                       0.070%     +1.0    0.060%
    20年期公债                       0.590%     +0.0    0.590%
    30年期公债                       0.875%     +0.0    0.875%
    10年期公债期货                   150.33    -0.05    150.38
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/戴素萍 审校 许娜/王兴亚)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below