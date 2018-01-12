日本债市：10年期公债价格微跌，40年券标售支撑超长期日债

路透东京1月12日 - 指标日本政府公债价格周五微跌，不过超长期日债价格上涨，此前40年期日债标售获得投资人的稳健买需追捧。 10年期现货日债收益率 上涨0.5个基点至0.070%，10年期日债期货 收盘持平，报150.48。 日本财务省标售5,000亿日圆40年期公债，最高收益率为0.985%。 投标倍数为3.67，高于11月的3.00。投标倍数越高表明需求强劲。 日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较以前操作均削减100亿日圆，分别至1,9 00亿日圆和800亿日圆，引发外界担心日本央行可能准备撤回刺激措施。日本央行周四维持购债规模不变。 40年期日债收益率 下滑1.5个基点至0.995%。 20年期日债收益率 跌0.5个基点至0.585%，30年期日债收益率 跌1个基点至 0.830%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 五年期公债 -0.080% +0.5 -0.085% 10年期公债 0.070% +0.5 0.065% 20年期公债 0.585% -0.5 0.590% 30年期公债 0.830% -1.0 0.840% 10年期公债期货 150.48 +0.00 150.48 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林)