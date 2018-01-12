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日本债市：10年期公债价格微跌，40年券标售支撑超长期日债
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January 12, 2018 / 7:12 AM / a day ago

日本债市：10年期公债价格微跌，40年券标售支撑超长期日债

2 分钟阅读

    路透东京1月12日 - 指标日本政府公债价格周五微跌，不过超长期日债价格上涨，此前40年期日债标售获得投资人的稳健买需追捧。
    
    10年期现货日债收益率              上涨0.5个基点至0.070%，10年期日债期货        收盘持平，报150.48。
    
    日本财务省标售5,000亿日圆40年期公债，最高收益率为0.985%。

    投标倍数为3.67，高于11月的3.00。投标倍数越高表明需求强劲。
    
    日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较以前操作均削减100亿日圆，分别至1,9
00亿日圆和800亿日圆，引发外界担心日本央行可能准备撤回刺激措施。日本央行周四维持购债规模不变。            
    
    40年期日债收益率              下滑1.5个基点至0.995%。
    
    20年期日债收益率              跌0.5个基点至0.585%，30年期日债收益率              跌1个基点至
0.830%。    
                    
                                               当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.135%     +0.0   -0.135%                
    五年期公债                      -0.080%     +0.5   -0.085%                
    10年期公债                       0.070%     +0.5    0.065%                
    20年期公债                       0.585%     -0.5    0.590%                
    30年期公债                       0.830%     -1.0    0.840%                
    10年期公债期货                   150.48    +0.00    150.48                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林)

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