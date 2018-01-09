日本债市：20-40年期公债收益率触及一个月高点，因央行削减购债规模

路透东京1月9日 - 日本公债价格周二下跌，20-40年期公债收益率(殖利率)触及一个月高点，之前日本央行削减了剩余期限在10年以上公债的购买规模。 日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较前次操作均削减100亿日圆(8,839万美元)。 自从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债操作，日本央行官员称，任何调整都是为了使公债收益率符合其政策目标，而非向外界传递有关未来政策方向的信号。 尽管周二的操作与央行放缓并细微缩减购债规模的行动一致--许多市场参与者称之为“隐形缩减”--但采取此举的时点令一些市场人士感到意外。 “鉴于那些期限的日债收益率都在上涨，任何时候(央行)都有可能削减购债，”野村证券的固定收益分析师Ryoko Tada说道。 “但另一方面，日本央行本可在12月就这么做(当时这些期限的日债收益率都较低)，所以这么来看的话，那就有点让人意外了，”她说道。 指标10年期日债收益率 涨1.0个基点至0.065%，为逾两周来最高位；20年期日债收益率 涨1.0个基点至一个月高位0.585%。 30年期日债收益率 涨1.5个基点至一个月高位0.830%。 10年期日债期货 尾盘跌0.10点至150.62。 五年期日债收益率 涨0.5个基点至负0.095%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +0.0 -0.140% 五年期公债 -0.095% +0.5 -0.100% 10年期公债 0.065% +1.0 0.055% 20年期公债 0.585% +1.0 0.575% 30年期公债 0.830% +1.5 0.815% 10年期公债期货 150.63 -0.09 150.72 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 高琦/白云)