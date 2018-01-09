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日本债市：20-40年期公债收益率触及一个月高点，因央行削减购债规模
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January 9, 2018 / 6:07 AM / 2 days ago

日本债市：20-40年期公债收益率触及一个月高点，因央行削减购债规模

2 分钟阅读

    路透东京1月9日 - 日本公债价格周二下跌，20-40年期公债收益率(殖利率)触及一个月高点，之前日本央行削减了剩余期限在10年以上公债的购买规模。
    
    日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较前次操作均削减100亿日圆(8,839万美元)。            
    
    自从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债操作，日本央行官员称，任何调整都是为了使公债收益率符合其政策目标，而非向外界传递有关未来政策方向的信号。

    尽管周二的操作与央行放缓并细微缩减购债规模的行动一致--许多市场参与者称之为“隐形缩减”--但采取此举的时点令一些市场人士感到意外。
    
    “鉴于那些期限的日债收益率都在上涨，任何时候(央行)都有可能削减购债，”野村证券的固定收益分析师Ryoko Tada说道。
    
    “但另一方面，日本央行本可在12月就这么做(当时这些期限的日债收益率都较低)，所以这么来看的话，那就有点让人意外了，”她说道。
    
    指标10年期日债收益率              涨1.0个基点至0.065%，为逾两周来最高位；20年期日债收益率              涨1.0个基点至一个月高位0.585%。
    
    30年期日债收益率              涨1.5个基点至一个月高位0.830%。
    
    10年期日债期货        尾盘跌0.10点至150.62。
    
    五年期日债收益率             涨0.5个基点至负0.095%。
                
                                             当日涨跌    上日                
                                    最新报价  (基点)    收市价                
                    
    两年期公债                      -0.140%     +0.0   -0.140%                
    五年期公债                      -0.095%     +0.5   -0.100%                
    10年期公债                       0.065%     +1.0    0.055%                
    20年期公债                       0.585%     +1.0    0.575%                
    30年期公债                       0.830%     +1.5    0.815%                
    10年期公债期货                   150.63    -0.09    150.72                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 高琦/白云)

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