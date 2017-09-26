日本政经：需要设置实现预算平衡的新时间表--财务大臣麻生太郎

路透东京9月26日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本政府需要制定一个实现预算平衡目标的新时间框架。当前设置的实现时间是2020/21财年。

前一天日本首相安倍晋三宣布，他将把拟议2019年上调消费税所得的部分税收用于儿童保育和教育事业，而不是用于偿还公共负债。

安倍承认，此举将增大到2021年3月财年实现政府预算平衡目标的难度。

“很明显到2020财年很难实现基本预算平衡的目标，因此我们需要做出调整，设定一个合适的(新)目标，比如2022或2023年，不过我们还没有进行计算，”麻生太郎在内阁会议后对记者表示。

基本预算平衡是衡量政策支出在不依赖发债情况下资金筹集情况的重要指标。

平衡预算被认为是控制日本公众债务的关键举措。日本的公众债务总额是其经济规模的两倍，债务负担在全球名列前茅。

有些分析师称，推迟实现预算平衡将弱化财政纪律，有可能导致政府向日本央行施压延长货币刺激措施，以便维持超低的借款成本，而低利率实际上有助于政府债务融资。

麻生太郎还表示，值得考虑采取措施鼓励企业将现金用于提高工资和资本支出。

“如此(充裕的)现金应该用于(提高)工资、资本支出和派息，这是常识。劳动力在企业收入中所占比重变得极低，这是不正常的。”

来自政府和执政党的消息人士上周对路透表示，日本首相安倍晋三正在考虑引入新的税收减免措施，旨在鼓励公司加薪并加快资本支出从而刺激经济增长。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 刘秀红/张涛)