FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本热股：索尼股价飙升至九年高位，创纪录财测令人刮目相看
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
深度分析
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月1日 / 凌晨2点58分 / 1 天前

日本热股：索尼股价飙升至九年高位，创纪录财测令人刮目相看

1 分钟阅读

路透东京11月1日 - 日本电子与娱乐公司索尼股价周三劲升至九年高点，此前该公司公布的年度获利预测为其史上最佳，凸显出该公司重组取得成功，让人对其盈利能力的延续势头更加期待。

公司在社长兼CEO平井一夫的领导下，精简了不赚钱的电子业务，抓住了带有其图像传感器的智能手机大行其道的机会，同时为自己的游戏机产品在市场保住了一席之地。

该公司将全年营业利润预估上调26%至6,300亿日圆(55亿美元)，指因图像传感器以及高档电视机销售强劲。

“图像传感器将被用于广泛领域，市场非常大，”Securities Japan的首席市场分析师Masayuki Otani说。

“盈利能力在上升，中长期来看，我们预计股价将达到2007年水准7,190日圆。”

索尼股价最高上涨11.6%至2008年6月以来最高水准，早盘收盘上涨10%至4,860日圆。

7-9月当季获利跳增近350%至2,042亿日圆，高于分析师的预估。

在索尼公布第三季获利前，索尼股价在最近几个月保持稳定，受对该公司未来增长的疑虑拖累，因其PlayStation 4游戏机已经进入产品生命周期的后期阶段。(完) (编译 郑茵/汪红英；审校 于春红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below