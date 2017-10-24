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2017年10月24日 / 早上7点30分 / 1 天内

日本经济：安倍胜选将在采取促增长政策方面给予他更大的权力--惠誉

1 分钟阅读

路透东京10月24日 - 惠誉周二表示，日本首相安倍晋三的执政联盟在周末大选中获胜，应能在在采取促增长政策方面给予他更大的权力，他承诺的推进消费税调整计划也将有助于减少债务。

但惠誉称，结构性改革前景依然有限，仍“鲜有迹象”表明安倍在促进日本长期经济增长方面取得突破。

安倍的执政联盟在周日大选中取得压倒性胜利，他在竞选中承诺加大对教育和育儿的投资力度起到了积极作用。

“(大选胜利)将使安倍得以继续推行2013年年初发起的‘安倍’经济战略，其目标是通过宽松货币政策、财政灵活性和结构性改革这三支‘箭’重振经济增长，并结束通货紧缩，”惠誉在报告中称。

“重要的是，安倍现在将可在2018年4月黑田东彦任期结束时再次任命他担任日本央行总裁，或是另选一个支持宽松政策的继任者。”

惠誉称，安倍胜选意味着两度推迟的上调消费税更有可能在2019年实施，这会对控制日本庞大的公共债务产生正面影响。日本计划把消费税从8%上调至10%。

该评级机构称，其以前曾计算过，如果把上调消费税带来的收入主要用于债务整合，那么中期内日本财政赤字每年可下降0.8个百分点左右。

但安倍曾表示，将会把上调消费税预计带来5万亿日圆收入中的2万亿日圆(176亿美元)用在教育和儿童保育方面。惠誉称，这会减弱上调消费税对债务的正面影响，但不会消除其正面影响。

惠誉在4月将日本评级为A的主权债评级展望从负面调整为稳定，理由是经济前景改善会推动税收收入增加。(完) (编译 王颖/侯雪苹；审校 白云)

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