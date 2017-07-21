日本经济：薪资和通胀上升缓慢，央行认为病根在于就业传统

路透东京7月21日 - 日本央行周五在一份分析就业市场状况的报告中称，临时工和正式工之间薪酬和工作条件的差距，是导致整体薪资和通胀在就业市场收紧的情况下仍未能上涨的原因。

日本央行称，就业市场已经收紧到自1990年代初的资产泡沫时期以来所未见的程度，临时工的薪酬“在明显上升”，因为企业很难吸引到人。

但央行在报告中称，由于代表员工的工会往往认为就业稳定的重要性高于高工资，正式工的薪酬增长陷入停滞。

央行指出，日本独特的薪酬体系，即薪酬与服务年限挂钩，这种文化也不鼓励跳槽，抑制了整体薪资和通胀随就业市场收紧而升高。

日本央行并称正式工收入增长放缓，可部分解释为何经济表现强劲而薪资增长低迷的状况。在日本，正式工收入占到总体职工收入的近70%。

该央行还表示，“企业在采取各种措施解决劳动力短缺问题，”比如引入机器人实现操作自动化、削减额外服务等等。

由于人手短缺，像是Royal控股这样经营24小时餐饮连锁店的运营商，不得不缩短营业时间。

日本央行称，这些努力将提高劳动生产率，并可能令通胀承压，不过由于日本潜在增长率提升，它们给物价施加的下行压力将会是暂时的。

强劲增长与通胀低迷并存，是全球央行普遍面临的谜题。而这一问题在日本尤为明显，尽管四年来日本政府实行大规模印钞活动，但其通胀仍陷入停滞。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 徐文焰/王洋)