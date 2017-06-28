日本股市：下跌，科技类股表现逊色小盘股也受到打击

路透东京6月28日 - 日股周三呈震荡走势，科技类股追随美国同业隔夜下滑走势，而人气恶化打击小盘股；大盘银行股则受全球债券收益率(殖利率)上升提振。

日经指数跌0.5%至20,130.41点；东证股价指数下跌0.3%，银行股上涨2%减轻了该指数跌势。

Topix Large指数持平，Topix Small指数下跌1.0%，受季度末之前获利了结影响。

交易员称，整体人气低迷，因投资者保持谨慎，此前美国参议院推迟对医保法案的投票，引发外界关于美国总统特朗普推进国内议程的新疑虑。

科技股表现不佳，此前纳斯达克市场一些大型科技企业遭遇抛售。

佳能挫跌3.2%，东京电子(东京威力科创)下跌4.3%，村田制作所跌2.5%。

下跌个股和上涨个股分别为1,383档和503档。

美债收益率上升对银行类股构成支撑。隔夜美国指标10年期公债收益率升至2.22%，高于周一尾盘的2.14%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称逐步升息是适宜的。

“叶伦的谈话为今天的日本金融股提供支撑，长期来看，日股正处于由美国主导的全球经济复苏所支持的上升趋势，”乐天证券首席全球策略师Mutsumi Kagawa表示。

三菱日联金融集团(MUFG)上扬2.6%，瑞穗金融集团大涨3.0%，三井住友金融集团涨2.2%。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 艾茂林/孙茉莉)