日本股市：丰田劲升及日圆走软激励早盘收高，东证指数创两年高位

路透东京8月7日 - 日本股市日经指数周一早盘上扬，丰田汽车调高获利预测后，股价劲升引领大盘，另外美国公布强劲就业数据后，日圆走软，亦支撑整体士气。

丰田汽车劲升2.3%，至6,360日圆，为3月中以来最高，上周五丰田汽车调升全年财测，受益于汇率利多因素。

日经指数早盘收高0.6%，至20,078.12点。东证股价指数上涨0.6%，至1,641.21点，盘中触及1,642.34，为2015年8月以来最高。

“汽车商在当前财年年初给出的获利展望很保守，所以丰田上调财测提振了市场人气，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。“迄今为止，市场都为日本企业的季度业绩感到开心，这样的正面人气本周有望持续下去。”

美元上周曾短暂跌破110日圆，创七周低点，后来因7月美国就业数据优于预期而最终回升。

周一亚洲时段，美元涨0.1%至110.785日圆。

日本金融类股上扬。第一生命控股涨1.4%，T&D控股涨2.1%，瑞穗金融集团上扬1%，三井住友金融集团涨0.8%。

东芝劲扬超过9%，触及一周半高位，此前日刊工业新闻周一报导，东芝审计方将为该公司截至3月底的年度财报签字。

未指明消息来源的报导称，东芝审计方普华永道Aarata将在周四的证交所规定截止日期之前签发所谓的“无保留意见”或“保留意见”。(完) (编译 蔡美珍/白云; 审校 王兴亚/龚芳)