日本股市：从三周低点反弹，景气循环股涨势盖过朝鲜半岛紧张情绪

路透东京7月5日 - 日本股市日经指数周三从盘初的三周低点回升，景气循环股买气不俗，抵销了朝鲜(北韩)试射弹道飞弹所引发的紧张情绪。

汽车、科技及银行股为周三的赢家，因午后美元回升至113.00日圆上方，提振整体人气。

丰田汽车上涨1.6%，日产汽车上涨1.7%，日立制作所则是上涨1.3%。

瑞穗金融集团收涨1.3%，三井住友金融集团收涨1.2%。

“投资人买入景气循环类股，尤其是汽车股，这类股票的表现落后于大盘的涨势，”Chibagin资产管理的总经理Yoshihiro Okumura表示。

日经指数收涨0.3%，报20,081.63点，早盘曾跌至6月16日以来低点19,888.90。

但由于美国独立日假期市场休市，投资人因朝鲜半岛地缘政治局势保持谨慎，市场涨幅有限。

“同时，国内市场对此反应相当冷静，观望美国将对朝鲜行动有何反应。”

在朝鲜试射新研发的洲际弹道导弹后，美国国务卿蒂勒森呼吁全球采取行动，称朝鲜的核威胁有了新的升级。

但周三，投资者急着对国防工业相关股票进行获利了结。该类股昨日大涨，受朝鲜试射洲际弹道导弹影响。

国防设备制造商石川制作所跌3.9%。上日曾大涨近20%。

国防系统设备制造商日本AVIO跌2.5%，上日大涨5.6%。

东证股价指数收涨0.6%，报1,618.63点。(完) (编译 张明钧/李春喜/汪红英；审校 于春红/高琦)