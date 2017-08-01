日本股市：企业获利强劲提振日股早盘收升，但日圆升值带来压力

路透东京8月1日 - 日股日经指数周二早盘上涨，日东电工和三井住友金融集团等企业公布的强劲获利提振了大盘，但这些升势因日圆走强而遭打压。

早盘收市时，日经指数涨0.2%至19,959.41点，开盘略跌。

周一日经指数下跌0.2%，收于6月15日以来最低收位。

日经指数7月跌0.5%，结束了月线此前连涨三个月的走势。

美元兑日圆下跌0.2%至110.03，为6月中以来最低位。

根据大和证券，与去年同期相比，有更多的日本公司上调年度展望。

“我们所追踪的公司中，迄今已经有约20%提高了全年获利预估，这个比例高于上年同期。”大和证券股票分析师Kazuhiro Takahashi表示，“多数企业是基于对美元/日圆汇率的保守估测，其它公司，比如自动化设备制造商则是得益于中国需求的强劲。”

日本经济新闻称，已公布业绩的上市日本公司中，逾70%的公司都称净利上升。

工业胶带制造商日东电工股价一度劲涨4.7%至逾两年高位，给日经指数贡献了13点的涨幅。该公司上调了4-9月的获利预估。

三井住友金融集团攀升2.2%，公司4-6月当季的净利大增31%。

东证股价指数上涨0.4%至1,625.08点。（完） (编译 于春红/高琦 审校 李爽)