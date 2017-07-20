日本股市：全球股市上扬助推日经指数收高，东证市值触及两年新高

路透东京7月20日 - 日股周四收高，主板市场市值触及近两年高位，与此同时投资者在全球股市上扬后保持乐观。

日经指数收高0.6%至20,144.59点，东证股价指数涨0.7%至1,633.01点，为2015年8月以来最高收位。

东京证交所一部市值达到601万亿(兆)日圆(5.36万亿美元)，为2015年8月以来最高。

美股道琼工业指数、标普500指数和纳斯达克指数周三均创下纪录收盘高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，徘徊在2007年12月以来高位附近；欧洲市场料将高开。

“全球股市似乎显露出一些乐观的迹象，归功于美股近来强劲表现的激励，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera说。

日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

“虽然政策决定未对市场造成明显影响，但投资者还是松了口气，相信宽松政策环境还会持续一段时间，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

东证股价指数33个板块中仅有一个板块收低。(完) (编译 王颖/徐文焰；审校 于春红/蔡美珍)