日本股市：创下1961年来最长连涨走势，受日圆走软及安倍胜选预期提振

路透东京10月20日 - 日本股市日经指数周五收高，为连续第14个交易日上涨，并创下逾50年以来的最长连涨走势，因日圆走软帮助股市收复了稍早的失地。

亚洲时段交易中，美元兑日圆大涨0.6%至113.16日圆，此前有消息称，美国参议院周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。

日经指数开盘下跌0.3%，但收盘微涨0.04%或9.12点至21,457.64点，创下自1961年以来的最长连涨走势。

日经指数本周累计上涨1.4%，为连续第六周上涨，且是一年来的最长周线上涨期。

日经指数在过去14日上涨逾5%，因市场预期日本首相安倍晋三领导的执政联盟有望在10月22日的大选中胜出。

交易员称，市场在大选前可能出现获利了结，但日圆走贬在周五提振投资者的风险胃纳。

“人们准备通过获利回吐抛售日股，但目前人们预期美股将在今日稍晚上扬，他们因此不想抛售，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

“有些人想获利回吐，有些人想追高大盘，市场被这两股力量左拉右扯。”

苹果供应商下跌。苹果股价周四收跌2.4%，因有迹象显示iPhone 8需求疲弱，导致分析师和投资者质疑该公司对最新机型的分级发布策略。

出口股涨跌互见，因一些投资者针对近期涨势了结获利。丰田汽车涨0.3%，本田汽车跌0.8%，日立涨0.3%。

东证股价指数持平于1,730.64点。(完) (编译 侯雪苹/艾茂林; 审校 王洋/汪红英)