日本股市：创两周低点，因主要央行暗示廉价资金时代将结束

路透东京6月30日 - 日股日经指数周五跌至两周低点，因市场担心欧洲各央行将很快终止提供廉价资金的宽松政策。

东证股价指数33个分类指数中有30个下跌，科技类股表现尤其不佳，美国纳斯达克指数隔夜大跌打击了人气。

日经指数收盘跌0.9%至20,033.43点。指数在盘中一度跌至6月16日以来最低水准19,946.51点，仅略高于一目均衡基线所在的关键技术支撑位19,944点。

本月该指数涨1.9%，连续第三个月录得月度涨幅。本季上涨5.9%。

周五，最近上涨个股的卖压最为沉重。任天堂跌2.8%，索尼跌1.8%。

其他科技股亦下挫，爱德万测试(Advantest)跌2.1%，Panasonic Corp跌1.7%。

日经波动性指数升至15.75，触及5月末以来最高水准。

股市投资者对全球利率上升心生担忧，因来自主要央行的一系列鹰派言论，暗示超宽松货币政策开始走向终点。

“全球股市一直以来受到各自央行超宽松货币政策的支撑，所以任何逆转迹象都令投资者害怕，”摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

“鉴于其他主要央行均已暗示收紧政策，下一个问题可能就是日本央行是否以及何时将开始讨论退出策略。”

日本政府周五公布的数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，为连续第五个月上升，给冀望经济增强将逐步推升通胀至2%目标的日本央行带来一些希望。

东证股价指数跌0.8%至1,611.90点。

MSCI明晟日本指数本月涨1.2%，本季度涨5.3%，表现优于MSCI明晟全球市场指数。(完) (编译 汪红英/张涛；审校 高琦/王兴亚)