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日本股市：受日圆走软及刺激措施预期支持日经指数收高，出口股抢眼
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2017年9月25日 / 早上6点49分 / 1 个月内

日本股市：受日圆走软及刺激措施预期支持日经指数收高，出口股抢眼

1 分钟阅读

路透东京9月25日 - 日本股市日经指数周一收高，因日圆走软提振出口类股，同时对于下月大选后出台经济刺激措施的预期支撑了整体人气。

对很多上市公司来讲，上半财年将于9月30日结束，投资者在周三除息日之前买入股票，也支撑了市场。

日经指数收涨0.5%至20,397.58点，上周上扬1.9%并触及两年高位20,481.27点，受助于美股强劲涨幅和日圆走软，以及日本提前大选预期。

据共同社报导，日本首相安倍晋三将于9月28日解散国会众议院。

安倍周一指示内阁在年底前编制一个约2万亿日圆(178亿美元的)新的经济刺激方案。

日本经济新闻周末调查显示，44%选民计划投给自民党，主要反对党民主党支持率仅为8%。

“据日经调查，似乎自民党能赢，所以对市场来说，大选基本是利好而非利空因素，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

出口类股持稳，美元兑日圆涨0.2%至112.25，Ketene Corp和东电化(TDK)均上涨2%，爱德万测试(Advantest)涨1.3%。

软银涨0.8%，是成交第三大个股。据知情消息人士透露，美国无线运营商T-Mobile US与Sprint Corp的合并计划接近达成初步协议，这意味着美国第三和第四大无线运营商的合并取得重大进展。

消息人士称，两家公司合并后，Sprint大股东日本软银和其他股东在新公司持股将占40-50%，T-Mobile多数股权股东德国电讯(Deutsche Telekom)及其他股东将持有新公司多数股权。

东证股价指数涨0.5%至1,672.82点。(完) (编译 于春红/刘秀红/张涛；审校 王兴亚/杜明霞/高琦)

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