日本股市：受朝鲜紧张局势拖累收低，建筑类股因灾害重建需求而上扬

路透东京7月6日 - 日本股市周四跌至三周低点，因当前围绕朝鲜(北韩)的紧张局势打击冒险意愿，同时零售类股表现拖后，因便利店获利情况黯然无光。

整体来看股市处于守势，因朝鲜周二向日本海发射一枚导弹后，朝鲜半岛紧张局势延续。

投资者亦会关注本周重大事件，例如美国就业数据以及在德国召开的G20会议。美国总统特朗普等领导人料将在此次会议上讨论如何遏制朝鲜的武器计划。

日经指数跌0.4%至19,994.06点，为6月16日以来最低收位。东证股价指数跌0.2%至1,615.53点。

“投资者对近期随美债收益率走升的金融类股等进行获利了结，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称，“他们现在不愿冒险，希望在G20会议结果出炉前对获利落袋为安。”

Kuramochi还表示，投资外国债等高收益产品的日本金融企业目前处于超买状态，对这类股票的需求将取决于美国指标10年期公债收益率能够在未来几周内升至2.4%或2.5%；目前在2.3%上方。

Infoteria最高上扬13%，触及纪录高位1,714日圆，终场收跌2.4%。

市场参与者称，当冲交易员参与短期保证金交易，此前Infoteria牵头的区块链协作联盟(Blockchain Collaborative Consortium)周三宣布，发布名为Zen的新虚拟货币。

Infoteria的股票成交额高达916亿日圆，约占新兴企业市场日成交额1,960亿日圆的一半。Infoteria市值约250亿日圆。

银行类股跌0.5%；三菱UFJ金融集团和三井住友金融集团均跌0.7%。

便利店运营商罗森(Lawson)跌3.4%，此前该公司公布截至5月底第一财季营业利润较上年同期下滑6.9%至162.5亿日圆；迷你岛(Ministop)大跌3.9%，此前该公司公布第一财季营业亏损2.69亿日圆。

与此同时，散户投资者寻求对九州地区建筑企业股票的投资机会，该地区前夜遭遇暴雨袭击，料将有灾后重建需求。

工程服务提供商九电工(Kyudenko Corp)涨4.1%；土木工程公司若筑建设(Wakachiku Construction)跳涨7.9%。(完) (编译 郑茵/孙国玉/刘秀红；审校 高琦/艾茂林/孙茉莉)