日本股市：在疲弱日圆扶助下小幅收涨，但苹果供应商下跌

路透东京9月21日 - 日股日经指数周四小幅上涨，受美股上涨和日圆走软扶助，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示，仍预期今年内再升息一次。

日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。

日经指数收高0.2%至20,347.48点，缩减稍早涨幅，稍早曾升至2015年8月以来最高位20,481.27点。

“由于美国和日本的货币政策决定都已经公布，投资者开始进行了一些获利了结，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说。“接下来几周，美国经济指标和与国会改选提前相关的头条消息将影响市场。”

日本政府消息人士周二表示，首相安倍晋三最早将提前在下个月进行国会改选，并承诺将更多源自增税的收入用于教育及托儿的支出。

银行股上涨，跟随美国银行股因升息前景而出现的涨势。

东京证交所银行股指数涨1.0%，三菱日联金融集团(MUFG)涨1.7%，瑞穗金融集团涨1.2%。

为苹果供应零配件的企业股价下滑，此前Rosenblatt Securities的分析师称，iPhone 8的预定情况远逊于以前机型。

东证股价指数(TOPIX)涨0.1%，JPX-日经400指数持平。(完) (编译 艾茂林/白云; 审校 王兴亚/王洋)