日本股市：在震荡交投中持平，中国数据表现不佳抵消早前涨势

路透东京9月14日 - 日本股市周四早盘在震荡交投中持平，盘初大盘上涨，东证股价指数一度触及逾两年来的最高点，但后来因中国经济数据表现疲弱而被抵消。

东证股价指数一度涨0.3%至1,642.56点，创下2015年8月以来的最高，随后回吐部分涨幅，早盘收涨0.1%至1,638.40点。

日经指数持平在19,873.62点。

中国周四稍早公布数据显示，8月规模以上工业增加值增长6.0%，1-8月固定资产投资同比增长7.8%，皆远低于市场预估。

市场人士指出，自日经指数9月8日触及四个月低点以来，随着朝鲜半岛地缘政治紧张情势降温，外资及对冲基金已开始回补空仓。

但随着日经指数回升，周三触及一个月高点，情况已有所改变。

“外资的空头回补似乎已告一段落，而中国的疲软数据打击了市场信心，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

东丽、欧力士(Orix)、丰田汽车及东京电子(东京威力科创)等个股推升东证股价指数，涨幅分别为3.6%、2.0%、0.3%及1.7%。

保险及部分出口股等近日涨多个股则下跌。

交易员称，投资人现正等待今日稍晚公布的美国消费者物价数据，以研判美国下次升息的可能时机。(完) (编译 侯雪苹/蔡美珍；审校 孙茉莉/徐文焰)