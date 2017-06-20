日本股市：小幅收高，盘中受美元走强和经济反弹推动触及近两年高位

路透东京6月20日 - 日本股市日经指数周二触及近两年高位后缩减涨幅。美国股市触及纪录高点、日圆走软和对全球经济的希望推动日股上涨。

日经指数收高0.8%至20,230.41点，早盘一度触及2015年8月来高位20,318.11点。

日兴资产管理的首席分析师Naoki Kamiyama称，日本股市的看涨基调，主要来源于美元上涨以及日本、美国和欧洲的经济反弹。

他特别提到了美国纽约联邦储备银行总裁杜德利的乐观发言。杜德利称，随着劳动力市场持续改善，美国通胀率应会与薪资一道反弹。

尽管美联储下任主席是谁并不确定，但Kamiyama认为未来几个季度经济趋势将不会改变。

瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示，日经指数下一个目标是20,500点。

隔夜美股方面，标普500指数和道琼工业指数触及纪录高位，科技股等成长型板块再度受青睐，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的乐观讲话，让投资者受到鼓舞。

美元兑日圆略微涨至111.58。

夏普跳涨7.7%，此前时事社报导称，夏普社长戴正吴称，该公司将在本月晚些时候申请在东京证交所一部重新上市。

高田收跌19.8%，报324日圆。东京证交所周一解除了对高田股票的停牌。

东证股价指数涨0.7%，报1,617.25点；JPX日经400指数亦涨0.7%，报14,382.03点。(完) (编译 杜明霞/孙国玉/侯雪苹；审校 蔡美珍/王颖/艾茂林)