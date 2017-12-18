日本股市：收涨1.55%，创逾一个月以来最大日线涨幅和一周来最高收位

路透东京12月18日 - 日本股市周一创逾一个月以来最大日线涨幅，金融和出口商类股获得追捧，建筑类股反弹；之前消息有称，检方突然搜查至少两家建筑企业总部，因其被指违反反垄断规定，该消息拖累建筑类股下跌。

日经指数收涨1.55%报22,901.77点，为一周来最高收位，并创11月7日以来最大涨幅。

由于预期美国国会议员将通过税改议案，美股周五表现强劲，提振市场人气。

银行及保险板块表现最好，两个板块分别上涨2.37%和2.80%。

三菱日联金融集团(MUFG)跳升2.89%，三井住友金融集团上涨1.54%，第一生命控股上涨2.84%。

出口股也上升，丰田汽车上涨2.81%，本田汽车上涨1.27%，东电化(TDK)收高2.55%。

建设类股小升0.12%，扳回稍早的跌幅。稍早有消息称，东京地检特搜部对至少两家日本大型建设公司总部进行搜查，这些企业因涉嫌在造价800亿美元的磁悬浮高铁项目触犯反垄断规定。

清水建设及鹿岛建设的公司发言人分别证实，两家公司在周一早上遭到搜查。两公司股价分别下跌2.44%和2.68%。

东证股价指数收高1.36%至1,817.90点。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 孙茉莉/张荻)