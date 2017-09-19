日本股市：收涨2%创逾两年最高收位，受日圆疲软和隔夜美股上涨提振

路透东京9月19日 - 日本股市日经指数周二跳涨2%触及逾两年最高收位，日圆走软和美股上涨提振了投资者信心，对日本提前选举的憧憬也给市场带来支撑。

日经指数收涨2.0%至20,299.38点，创2015年8月以来最高收盘水准。

东证股价指数上涨1.8%，触及两年收盘新高1,667.88点。

周一逢公共假期休市后，日本股市在一定程度上是在追赶全球股市涨势，还因为日圆疲弱。

美元兑日圆周二徘徊在八周高位左右，交易商聚焦于美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚开始召开的为期两天的会议。

日本举行提前选举的预期也帮助提高风险偏好。

“投资者担心‘安倍退阵’，但如果安倍要求提前选举而且他所在的政党赢得选举，那么将加强他的执政基础，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

7月时的一些民调显示，安倍晋三的支持率掉到30%以下，受到裙带关系丑闻的打击。不过，在安倍8月初重组内阁后，其支持率出现回升，之后又受到朝鲜半岛局势忧虑的支撑。

东证股价指数的所有33个分项指数都收高，金融股和出口股表现超越大盘，得益于风险偏好回升。

三菱日联金融集团(MUFG)扬升4%，三井住友金融集团跳涨3.1%，野村控股攀升2.8%。

保险股也获买需，T&D控股上涨3.0%，损保控股扬升4.7%。

丰田汽车和日产汽车分别上涨3.8%和2.1%。任天堂劲升7.1%触及九年高位，之前瑞士信贷将该公司评级从“中性”上调至“表现优于大盘”。(完) (编译 汪红英/杜明霞/高琦 审校 王洋/张若琪)