日本股市：收盘下跌周线收平，强势日圆阴霾笼罩市场

路透东京8月4日 - 日本股市日经指数周五收盘下跌，日圆升至七周高点盖过了企业财报引发的乐观气氛；马自达股价上涨，因预料该公司将宣布与丰田汽车进行资本结盟。

日经指数收盘下跌0.4%至19,952.33点，周线收平。该指数仍在6月中旬以来的交投区间内波动。

美国服务业数据意外疲软打击冒险意愿，且协助带动美元兑日圆跌至七周低点109.85。

三菱日联摩根士丹利证券资深投资策略师Seiki Orimi称，“如果美元兑日圆跌破110日圆，许多企业将不得不调整汇率假设。这意味着当前围绕获利的乐观情绪有可能降温。目前我们处于分水岭上。”

据冈三证券，迄今已公布业绩的日本企业营业利润增长12.9%，其中60%优于市场预期。

不过市场参与者也注意到，即使企业获利与预期相符，许多公司的股价都倾向于下跌，或者快速回吐涨幅。

以市值计日本最大啤酒生产企业麒麟控股周五跌4.5%，此前该公司将年度营业利润预估上调4.1%，但略低于分析师预期。

日用品制造商狮王(Lion)跌6.7%，此前该公司公布的业绩结果和预估相符。

另一方面，汽车生产商铃木汽车跳涨8.7%，此前该公司公布的本季获利优于市场预期。

其他汽车生产商中，马自达汽车收涨2.8%。丰田汽车跌0.14%。知情人士说，丰田汽车和对手马自达周五料将宣布合资计划，并且将在美国成立一座新组装厂。

日本日经新闻周四报导称，丰田汽车将入股马自达约5%股份，以开发关键的电动汽车技术，双方并将共同在美国建立一座工厂。

东证股价指数跌0.2%至1,631.45点。在小型股走强提振下，维持6月以来强于日经指数的表现。

日经指数与东证股价指数的比率(NT ratio)降至12.23，为2016年2月以来最低。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 白云)