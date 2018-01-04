日本股市：收盘大涨3.26%至26年高点，追随全球股市涨势

路透东京1月4日 - 日本股市在2018年的首个交易日上涨，日经指数和东证股价指数均创数十年高位，因券商和石油类股飙升。

日经指数追随海外市场涨势，收盘大涨3.26%至23,506.33点，为1992年1月以来最高水准。

周四的涨幅也是自2016年11月10日以来的最大单日涨幅。

“市场早盘主要受国内因素驱动，外资在午盘买入，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说。Miura并称，由于日经指数已突破23,500点阻力位，可能会进一步上涨。

东证股价指数收在日高，上涨2.55%至1,863.82点，这是1991年11月来的最高水平。

上涨个股与下跌个股数量分别为492支与143支，40支个股收盘持平。

2017年，日经指数上涨了19.1%，东证股价指数上涨19.7%，得益于全球经济增强、日本国内政治稳定以及日本央行超宽松货币政策支撑日本企业获利。

周四许多板块上涨，帮助推高了券商股，证券分类指数飙升4.86%。野村控股上升3.16%，大和证券集团上涨3.82%。

油价保持在高位也推动石油和煤炭类股上涨3.73%。JXTG 控股上涨3.99%，Cosmo Energy Holdings则大涨7.29%。

半导体相关类股表现也好于大盘，与美国同业及费城半导体指数涨势相符。东京电子(东京威力科创)上涨6.18%。Screen Holdings收涨6.51%。

任天堂上涨4.90%。周一金融时报报导称，大陆游戏巨头网易已和知名游戏“Pokemon Go”开发商Niantic达成合作协议，将推动这款引起全球轰动的AR游戏进入大陆市场。

三菱重工上涨2.57%，之前该公司飞机业务部门主管表示，有望在2025年左右下线商用飞机，尽管面临订单取消的风险。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 于春红)