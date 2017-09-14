日本股市：收盘小跌，受累于中国数据疲弱和朝鲜风险

路透东京9月14日 - 日本股市周四收盘小跌，结束三日连涨走势，且盘中走势震荡，，东证股价指数一度触及逾两年高点，但中国经济数据疲弱使日股抹去稍早涨幅。

午后市场人气恶化，朝鲜国家机构威胁称，要用核武器“击沉”日本，并把美国化为“一片灰烬和黑暗”，以报复两国支持联合国安理会就朝鲜最新核试通过决议和制裁。

日经指数跌0.3%至19,807.44点。东证股价指数亦下跌0.3%至1,632.13点，盘中一度触及2015年8月来高点1,642.56点。

有色金属板块表现最差。Mitsui Mining & Smelting大跌5.4%，东邦亚铅跌5.3%。

中国周四稍早公布数据显示，8月规模以上工业增加值增长6.0%，1-8月固定资产投资同比增长7.8%，皆远低于市场预估。

市场人士指出，自日经指数9月8日触及四个月低点以来，随着朝鲜半岛地缘政治紧张情势降温，外资及对冲基金已开始回补空仓。

但随着日经指数回升，周三触及一个月高点，情况已有所改变。

“外国投资者的空头回补似乎已经完成，而中国的数据则不利于市场人气，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

包括保险股在内的近期上涨个股和一些出口股今日下跌。

MS&AD保险集团控股下跌0.8%，索尼下跌3.5%，日立下跌1.0%。

成交额第四大个股Nisshinbo Holdings深跌9.8%，因投资者在前日大涨后纷纷了结获利。周三该股大涨26%。

交易员表示，投资者将目光放在了今日稍后的美国通胀数据之上，从中寻找美联储下次加息时点的线索。(完) (编译 杜明霞/刘秀红/王洋; 审校 蔡美珍/高琦/许娜)