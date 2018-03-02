日本股市：收跌2.5%，创2月14日以来最低收位

路透东京3月2日 - 日股日经指数周五跌至两周半低点，美国总统特朗普称美国将对进口钢铁和铝征收关税后，钢铁制造商和汽车制造商受挫。

此外，日本央行总裁黑田东彦表示若通胀率在2019财年实现2%目标，将会考虑退出宽松政策，这番讲话令投资者震惊。

日经指数收跌2.5%至21,181.64点，为2月14日以来最低收位。该指数本周跌3.2%。

东证股价指数下滑1.8%报1,708.34点，所有分类指数均收低。

“对于日本央行退出超宽松政策，市场一向相当敏感，”三菱日联摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示。“日本央行此前并未对退场发表评论，但自从总裁对退场发表评论被报导出来之后，市场就受到惊吓。”

钢铁及铝相关企业股价受挫,，此前特朗普表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。

“这三件利空消息打击日本市场，”瑞银证券日本分公司财富管理部门主管Toru Ibayashi表示；他指的是日圆走强、下个财年企业获利疑虑，以及钢铁和汽车类股可能受到的打击。“这些对日股形成一股逆风，正赶跑外国投资者。”

他预计日经指数下档支撑在20,000点大关。

“日经指数目前可能不会跌到这个水准。指数可能一度反弹至21,000点，但我认为在今年某个时点仍然会跌到20,000水准。”

新日铁住金跌3.8%，JFE控股跌2.8%，神户制钢跌2.7%。

本田汽车跌3.8%，丰田汽车跌2.4%，斯巴鲁(Subaru)跌2.1%，日产汽车跌1.4%，马自达汽车跌2.9%。(完) (编译 龚芳/孙茉莉审校 艾茂林/张明钧/刘秀红)