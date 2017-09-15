日本股市：收高并创10个月最大周线涨幅，美元走强影响盖过朝鲜导弹

路透东京9月15日 - 日本股市日经指数周五收高，并创10个月来最大单周涨幅，因美元走强使得投资者买入出口类股，市场摆脱朝鲜(北韩)发射导弹的影响。朝鲜发射导弹曾打压整体亚洲市场风险偏好。

周五东京金融市场开盘前，朝鲜发射一枚导弹飞越日本北海道，落入遥远的太平洋海域，进一步加剧朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

日经指数开盘出现条件反射式的下跌，但很快反弹，并保持在平盘上方，终场收高0.5%报19,909.50点。

该股指本周上涨3.3%，为去年11月以来最大单周涨幅。

东证股价指数收涨0.4%，报1,638.94点；周四创下两年高点1,642.56。成交量增长26%，至一个半月高点2.9万亿日圆，受富时环球指数(FTSE ALL-World Index)的调整资产组合提振。

周四日经指数涨至8月9日以来高点19,918.39，脱离一周之前触及的四个月低点19,239.52，当时人气受到朝鲜和飓风伊尔玛的担忧打击。

朝鲜周五发射导弹令投资人担忧，但没有引发上周那样的避险状况。

“日股撑得不错，因为汇市对于朝鲜发射导弹表现相对平静，美元/日圆回升到110日圆关口上方，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

“此外，这次发射导弹并未全然出乎市场意料之外，因为在联合国安理会通过最新制裁后，外界便预期朝鲜将有所反应。”

朝鲜发射导弹后，美元/日圆一度下跌低见109.550日圆，但最新报110.50。

多数出口股上涨，东京电子(东京威力科创)上涨 2.6%，日立涨1.3%，本田汽车涨0.9%。

比特币相关个股下跌，此前有报导称，中国计划9月底前关闭所有比特币交易平台后，比特币走势持续震荡。(完) (编译 杜明霞/李春喜/蔡美珍；审校 孙茉莉/艾茂林/王洋)