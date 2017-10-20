日本股市：料创1961年来最长连涨走势，受日圆走软及安倍胜选预期提振

路透东京10月20日 - 日本股市日经指数周五早盘微涨，盘中走势震荡，有望创逾50年以来的最长连涨走势，因日圆走软帮助股市削减了早些时候的跌幅。

美元兑日圆在亚洲时段上涨0.5%至113.09日圆，此前有消息称，美国参议院周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。

日经指数开盘下跌0.3%，但随后削减跌幅。早盘收盘时微涨0.02%至21,451.78点，有望连续第14日收涨。这将是自1961年以来最长连涨走势。

该指数本周已累计上涨1.5%，有望连续第六周上涨，或将创下一年来的最长周线上涨期。

日经指数在过去13日上涨逾5%，因市场预期日本首相安倍晋三领导的执政联盟有望在10月22日的大选中胜出。

交易员称，市场在大选前可能出现获利了结，但日圆走贬在周五提振投资者的风险胃纳。

“人们准备通过获利回吐抛售日股，但目前人们预期美股将在今日稍晚上扬，他们因此不想抛售，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

“有些人想获利回吐，有些人想追高大盘，市场被这两股力量左拉右扯。”

村田制作所跌1.73%，阿尔卑斯电气跌2.35%，Foster Electric跌2.46%。

近期上扬的出口股涨跌互见，因一些投资者获利回吐。丰田汽车涨0.21%，本田汽车跌0.55%，日立涨0.15%。

东证股价指数微涨0.02%至1,730.39点。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 高琦/于春红)